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考生死心…114年學測80件疑義申覆 無送分也無改答案

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年升大學學測於一月中旬落幕，大考中心今年總計收到80件來函、46題申覆案，最終決議無送分題亦無更改題目答案。聯合報系資料照
114學年升大學學測於一月中旬落幕，大考中心今年總計收到80件來函、46題申覆案，最終決議無送分題亦無更改題目答案。聯合報系資料照

114學年升大學學測於一月中旬落幕，大考中心今公告試題反應回覆內容，今年總計收到80件來函、46題申覆案，最終決議無送分題亦無更改題目答案。先前學生反映自然科地球科學試題中日本311大地震年份誤植，大考中心表示該題不影響作答，維持原答案。

114學測已落幕，根據簡章規定，若民眾對試題有疑義，可於1月19日至1月23日間開放民眾提供意見，並交由專家學者審慎考量，大考中心昨日已針對80件來函個別回應。

有民眾反映，自然科第15題考近百年來全球前五大規模的地震分布圖，但地震日期、規模均走明顯錯誤。大考中心回應，該題是測驗考生能否判斷板塊邊界類型與大地震發生位置關聯性，作答主要依據試題所呈現的震央位置，以及箭頭線段所代表的板塊間運動方向。

大考中心評估，地震發生時間、規模誤植不影響作答亦不影響計分，該題維持原答案，但將修正公告版試題內容，日後加強檢視圖表。

另外，也有民眾反映自然科物理第47題，指電壓單位在選修物理靜電學中才介紹，必修物理僅提及庫侖靜電力，無電壓相關內容，且非每個版本物理均介紹電子伏特eV單位，學生恐無作答能力；也有民眾提到自然科地球科學第16題，岩石相關內容見於高三加深加廣選修，均質疑題目超綱並建議送分。

大考中心指出，根據自然科領綱物理條目，電功率、電能、電壓及電流概念應是考生先備知識；且領綱中物理必修條目學習內容說明，一般系統能量可經由光能、電能等各種形式存在，代表電能是高中物理必修內容。又16題是測驗學生對不同板塊邊界岩石特徵，以及三大岩類的認識程度，符合高中必修，因此均無超綱問題。

民眾反映很多元，也有申覆指出，如社會科公民與社會第5題題幹提及「部分網民主張修法」，網民非台灣常用詞彙，社會大眾多使用「網友」，有誤導之虞亦低估從用語出發的文化統戰影響力。

有眼尖考生發現，學測自然科題目附圖誤植日本311大地震的日期為「2010/3/11」，實際上該地震是發生於2011年。圖／翻攝自大考中心
有眼尖考生發現，學測自然科題目附圖誤植日本311大地震的日期為「2010/3/11」，實際上該地震是發生於2011年。圖／翻攝自大考中心

114學測 地震 大考中心 板塊

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