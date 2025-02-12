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英文作文 圖片解讀颱風假 場所不設限
今年大學學測英文作文為看圖寫作，提供兩張圖，要求考生描述颱風假的不同情景，以及對颱風假的看法與經驗，不過由於試券採黑白印刷，有不少考生反映，看不出英文作文圖示所在場域是電影院，以為是機場、麥當勞等，憂心遭不予計分。
對此，英文科非選題閱卷召集人賴惠玲昨表示，該題重點為兩圖對比、需具體描述兩種不同情境，場所「不設限」。
賴惠玲表示，評分以學生能否具體描述兩種不同情境及表達看法與敘述經驗，同時能否有具體細節支持。包括是否能運用所學詞彙和句構，內容結構是否完整、組織是否重點分明連貫、句構語法及用字是否適切，以及拼字與標點符號是否使用得當。
賴惠玲說，有學生寫速食店、購物中心，也有學生寫正在排隊搭船又擔心延誤或取消。題目貼近學生生活，學生談到颱風假能稍微休息，難得和家人共餐，也有學生擔心颱風假可能延誤讀書進度，抑或雖放颱風假但社區停電，仍有人必須外出搶修，需對其保持感恩之心。
大考中心主任張新仁表示，題目不設限場所，可以涵蓋不同場域和生活經驗的學生，「相對來說較公平。」考題仍是側重從考生的生活經驗發揮，並要求考生發揮其句構、邏輯、詞彙等能力。
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