學測國寫 52赫茲鯨魚 「要寫出自己的故事」

大學學測上月落幕，國寫第二大題作文要求考生以「關於五十二赫茲，我想說的是…」為題，大考中心昨說明閱卷評分原則。國寫閱卷召集人陳昌明表示，該題要求學生抒寫自己的五十二赫茲故事，文章結構嚴謹、文辭洗鍊、情感雋永即可獲Ａ＋。

學測國寫分二大題，第一大題測驗知性統整判斷能力，又分二小題，第一小題要求考生根據文章說明「擬社會互動」特徵；第二小題要求考生透過各種樣態的擬社會互動闡述正、負面影響。第二大題以測驗情意感受抒發為主，抒寫自己的五十二赫茲故事。

陳昌明談到，世界上最孤單的五十二赫茲鯨魚概念歷來已見於各種電影、文學作品，康乃爾大學團隊雖曾指出，其他鯨魚並非聽不到五十二赫茲，但題幹已給出，每個動物說的就是「自己的故事」，也是本次作文主題。

陳昌明舉例，有學生寫到因語言障礙，同儕間表達不易，後來透過繪畫與文字找到一片天；新住民第二代學生因身份遭受排擠，因而一段時間不願再提及新二代身份，直到有日因緣際會接觸東南亞交流會，在鼓勵下講出母系語言，找回對獨特性的認同感。學生比想像中會寫，也具備自身成長故事以及內心中難以表達之處。

至於第一大題，陳昌明說，第一小題學生能確切說明擬社會互動的特徵，內容完整且表達清晰，就可獲得等第Ａ。第二小題則需學生闡述擬社會互動正面或負面影響，學生提到的公眾人物如職棒球員林家正、陳傑憲，也有學生寫到科技巨擘黃仁勳對社會的影響。