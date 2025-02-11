寫速食店、搭船都有分！學測英文作文2圖考颱風假 場景「不設限」

大考中心今說明114年大學學測英文考科非選擇題評分原則，非選題包含混合題以及中譯英、英文作文。先前考生反映看不出圖示所在場域是電影院，因而寫成速食店、大賣場等，英文科非選題閱卷召集人賴惠玲今天指出，該題重點為兩圖對比、需具體描述兩種不同情境，場所「不設限」。

今年英文作文為看圖寫作，提供考生跟颱風相關兩張對比圖，第一段考生需根據兩張圖片描述颱風假時可能出現的兩種情境，第二段則說明對放颱風假的看法與經驗。

由於試卷為黑白印刷，考後不少考生反映看不出圖示場域，憂心遭不予計分。賴惠玲表示，寫作第一段著重於兩張圖片的對比、描述不同情境，場所為何「不設限」，評分以學生能否具體描述兩種不同情境及表達看法與敘述經驗，同時能否提供具體相關細節支持。

賴惠玲表示，作文評分原則仍著重在考生是否能運用所學詞彙、句構，全篇作文根據內容是否具體完整、組織是否重點分明連貫、句構語法及用字是否適切、以及拼字與標點符號是否使用得當作為評閱標準。

今年英文作文也設立分項式評分，總計分為內容、組織、文法句構、字彙等四項，字數明顯不足扣總分1分。考生主題切題，且有完整相關細節支持；組織重點分明、轉承語使用得當；無文法格式錯誤且文具結構變化豐富；用字錯無且無拼字錯誤，四項則可拿下優等5或4分。

賴惠玲也說，英文作文不少學生寫速食店、購物中心，也有學生寫正排隊去搭船，擔心船隻遭延誤或取消。題目貼近學生生活，學生談到颱風假能稍微休息，難得和家人共餐，也有學生擔心颱風假反而可能延誤讀書進度，抑或者雖放颱風假但社區停電，仍有人必須外出工作搶修，需對其保持感恩之心。

大考中心主任張新仁則指出，題目不設限場所反而可涵蓋不同場域和生活經驗的學生，「相對來說比較公平。」考題仍側重從考生生活經驗著手，並要求考生發揮其句構、邏輯、詞彙等能力。

此外，今年「中譯英」分兩小題，每小題4分，每個錯誤扣0.5分。賴惠玲指出，中譯英以科技為主題，測驗考生是否能以英語描述現代科技與生活，字彙多為詞彙表四級內，所測句型亦為高中生熟悉範圍。

但賴惠玲也說，不少考生對詞彙語意及使用仍有待加強，也有考生未能掌握文法過去時態或現在進行式。第一句「驅動力」driving force／power、「想像」imagination、「科技（的）」technological是基本詞彙但仍有考生拼錯。第二句文法句構用到過去式及現在進行式，「科幻電影」science fiction （sci-fi） movies/films，「成真」become real，句中必須做進行式字形變化，仍有考生無法掌握，較為可惜。