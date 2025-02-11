學測作文大考中心曝高分原則…52赫茲寫新二代認同 情感雋永可獲Ａ+

114年大學學測一月落幕，大考中心今天說明國語文寫作能力測驗閱卷評分原則。學測國語文寫作能力測第二大題作文要求考生以「關於52赫茲，我想說的是⋯⋯」為題，國語文寫作能力測驗閱卷召集人陳昌明表示，該題要求學生抒寫自己的52赫茲故事，今年學生以語言障礙或新二代身份下筆，有不少好文章，文章結構嚴謹、文辭洗鍊、情感雋永即可獲等Ａ+級分。

114學測國語文寫作能力測驗分二大題，每題25分共50分。第一大題測驗知性統整判斷能力，分二小題，第一小題要求考生根據文章內容說明「擬社會互動」特徵；第二小題要求考生透過社群媒體各種樣態的「擬社會互動」闡述正、負面影響。第二大題以測驗情意感受抒發力為主，抒寫自己的52赫茲故事。

陳昌明表示，大考中心閱卷委員均為大學中文系、國文系、語文教育系或通識教育中心之教師，共159人，分12組，每一大題6組分題閱卷。

陳昌明說，第二大題要學生寫自己的故事，「今年學生比想像中會寫。」也具備自身成長故事以及內心中難以表達之處，確實有很多好文章。

陳昌明表示，人因心理投射，52赫茲鯨魚概念歷來已見於紀錄片、電影、文學作品等，2015年康乃爾大學團隊雖曾指出，52赫茲並非其他鯨魚聽不到，而是音頻獨特或變頻下的結果，但題幹已給出，每個動物說的就是「自己的故事」，也是本次作文的主題，能具體書寫自身獨特52赫茲故事或事理，結構嚴謹、文辭洗鍊、情感雋永，可獲等Ａ+級分。

陳昌明舉例，今年有學生寫到自身的語言障礙經驗，和同儕不易表達，但後來透過繪畫、文字表達找到一片天；也有學生是新住民第二代，自幼因為身份遭受排擠、孤立，因而一段時間不願再提及新二代身份，直到有日因緣際會接觸東南亞交流會，受鼓勵講出母系的語言，進而找回對自身獨特性的認同感。

至於第一大題，陳昌明則指出，第一大題第一小題總分僅四分，學生能確切說明擬社會互動的特徵，內容完整且表達清晰，就可以獲得等第Ａ；大致能說明但內容不夠完整則為Ｂ；解讀錯誤、敘述混亂則只有Ｃ。該題側重文本理解，名詞解釋其實已見於卷面，僅要求學生統整。

第一大題第二小題則需學生闡述擬社會互動正面或負面影響，陳昌明表示，學生提到的公眾人物如職棒球員林家正、陳傑憲，也有學生寫到科技巨擘黃仁勳、蘇姿丰對社會的影響，能言之有物闡述正負面影響，豐富、文字順暢可得Ａ＋。