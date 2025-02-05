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該為名利填醫學系？學霸女學測選校猶豫了 網列重點：只是門票

聯合新聞網／ 綜合報導
一名學測生猶豫該選擇醫學系還是有興趣的科系。 示意圖／ingimage
一名學測生猶豫該選擇醫學系還是有興趣的科系。 示意圖／ingimage

不少高材生的第一志願都是考進醫學院，一名高中生在Dcard發文透露自己是這屆學測生，經過評估應該可以申請上國防醫學系，然而她卻有些猶豫，不知道自己究竟是真的對科系有興趣，還是期待高薪與社會地位，因為自身的興趣高機率不能提供醫療產業帶來的高收入，家庭經濟條件也不優渥，讓她很猶豫。

原PO表示自己今年高三，就讀北市第一志願，家人估算完學測成績後建議有國防醫直接填，然而醫生這條路對她而言一直都很不明確。雖然家人都從商，但他們希望家裡出一個醫生，加上同學們都會把醫學系當志願，所以自己備考時也直接把醫學系當作目標去努力。

如今到了抉擇關頭，她徬徨表示不知道是真的想當醫生，還是因為家人的期待、社會地位或薪水。她問「如果今天醫生不是社會上地位很高或高薪的話，還會有那麼多人想考嗎」，並透露自己的興趣是完全沒飯吃的路，所以身邊的人多數建議不要把興趣發展成職業。不知道該走哪條路的她非常迷惘，因此想聽聽學長姐的看法。

貼文曝光後不少過來人提供建議，「錢多加社會地位高」、「醫學系頭銜去從商也蠻好用的，畢竟妳的專業很難取代」、「只要妳出社會可以月薪比別人多好幾萬，妳的人生就多一分自由，醫生只是一張門票，妳想要怎麼過，妳仍然可以自己作選擇」、「光是不可能失業就是很大的誘因了」、「當上醫生，再把錢花在興趣上」。

114學測 國防醫學院 醫學系

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