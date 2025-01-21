114年學測落幕／醫牙學系今年門檻不變 估59級分

一一四年學測昨落幕，今年國、英、數Ａ、自難度跟去年差不多，數Ｂ、社會則比去年簡單。升學輔導專家估計，台大、陽明等醫牙學系，要五十九級分才能上榜。台大電機系、台大資工系四十四級分，至於一類組採計數Ｂ、社會的科系，門檻會比去年再高一級分。

升學輔導專家劉駿豪表示，理組科系採計的國、英、數Ａ、自這四個科目相對去年，難易度差不多。因此，科系若採計科目未變，可以參採去年的通過分數。像是台大機械採計英、數Ａ、自，去年四十一級分，今年估計也是四十一級分。台大財經四十一級分、清華經濟卅八級分、清大科管學士班卅九級分，都跟去年一樣。

受ＡＩ等就業熱潮影響，電機資工仍大受歡迎。升學專家藍天予表示，清大資工丙是人工智慧組，去年通過分數約四十二級分，預估今年受到ＡＩ熱潮，可能上升至四十三級分。其餘熱門電機資工校系，採計英、數Ａ、自的台大電機預估要四十四級分、陽明交大電機乙組四十三級分、成大電機四十二級分，採計四科（國、英、數Ａ、自）的清大資工甲五十六級分、中正電機五十一級分才有機會上榜。

升學輔導顧問許致昇預估，台大醫學系、台大牙醫系、陽明交大醫學系等七間醫牙學系，跟去年分數接近，國、英、數Ａ、自然合計要五十九級分以上才進得去。

一類組方面，今年的社會、數Ｂ整體而言相對去年簡單。藍天予表示，有採計這兩科的科系，預估會比去年再高一級分。例如：政大法律採計國、英、數Ｂ、社，預估今年要五十六級分才能上。

劉駿豪表示，考生可以透過這三年的科系落點分數找趨勢，像是台大土木一一一年掉了級分，隔年就反彈，再過一年則恢復正常級分。清大工科甲也是同樣趨勢。他指出，去年有三個級分掉低的科系今年預期會反彈，包括政大經濟、政大企管等都有機會反彈，考生要特別留意。