補習班猜中考題 大考中心：難免雷同

學測落幕，考場爭議未歇。今年英文作文寫颱風假，有考生在社群媒體上分享補習班準確猜題，大考中心表示，一○八課綱重視生活經驗，生活化的命題難免遇到雷同素材。另外，有學生疑似拿出手機拍攝英文劃卡答題卷，大考中心將提起考試委員會審議，最重恐取消考試資格。

一一四學測英文科作文題惹議，題目給兩張圖，要求考生描述颱風假的不同情景，以及對颱風假的看法與經驗。有學生在社群媒體上發文指出，作文題目被補習班老師準確猜題，實際查看該補習班作文練習題，題目同樣呈現颱風假的兩個不同情境，的確有類似之處。

對此，大考中心主任張新仁表示，一○八課綱重視生活經驗、素養導向，去年颱風數量多，對考生來講是生活經驗的一環。大考中心副主任黃璀娟說，颱風來襲的可能影響以及因應颱風的停班停課，確實是絕大多數考生的共同生活經驗，生活化的命題難免會遇到雷同的素材，但重點還是依據題本完成寫作任務。

學測英文作文以颱風假為題，有考生在社群分享補習班準確猜題（圖）。圖／截自台中立人補習班臉書

全教總高中職委員會主委巫彰玫表示，補習班猜題的主題相似但照片不同。近年學測都有與生活經驗、時事情境相關的命題，補習班針對新聞熱度高的時事猜對題，不感意外。

有補教老師認為，坊間的補習班老師偶有猜測到類似的題目，實在不能把責任歸咎於老師或大考中心。大考中心對於闈場已經有多年的經驗，想必不會有疏漏，類似事件曾發生在數學考科的參考書上，很可能是巧合。

學測考場規定考生手機務必在考前完全關機，並放置於臨時置物區，但在學測第二日，一名自稱於桃園高中考試的考生，於社群媒體上發布其英文科劃卡答題卷照片，答題區可見不少塗鴉。對此，大考中心主任張新仁強調，大考中心已經掌握考生身份，並確認發文在社群媒體的試卷的確是今年英文學測答題卷。此舉嚴重違反多項試場規則，大考中心將提起考試委員會審議，最重恐取消考試資格。