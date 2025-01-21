聽新聞
0:00 / 0:00
補習班猜中考題 大考中心：難免雷同
學測落幕，考場爭議未歇。今年英文作文寫颱風假，有考生在社群媒體上分享補習班準確猜題，大考中心表示，一○八課綱重視生活經驗，生活化的命題難免遇到雷同素材。另外，有學生疑似拿出手機拍攝英文劃卡答題卷，大考中心將提起考試委員會審議，最重恐取消考試資格。
一一四學測英文科作文題惹議，題目給兩張圖，要求考生描述颱風假的不同情景，以及對颱風假的看法與經驗。有學生在社群媒體上發文指出，作文題目被補習班老師準確猜題，實際查看該補習班作文練習題，題目同樣呈現颱風假的兩個不同情境，的確有類似之處。
對此，大考中心主任張新仁表示，一○八課綱重視生活經驗、素養導向，去年颱風數量多，對考生來講是生活經驗的一環。大考中心副主任黃璀娟說，颱風來襲的可能影響以及因應颱風的停班停課，確實是絕大多數考生的共同生活經驗，生活化的命題難免會遇到雷同的素材，但重點還是依據題本完成寫作任務。
全教總高中職委員會主委巫彰玫表示，補習班猜題的主題相似但照片不同。近年學測都有與生活經驗、時事情境相關的命題，補習班針對新聞熱度高的時事猜對題，不感意外。
有補教老師認為，坊間的補習班老師偶有猜測到類似的題目，實在不能把責任歸咎於老師或大考中心。大考中心對於闈場已經有多年的經驗，想必不會有疏漏，類似事件曾發生在數學考科的參考書上，很可能是巧合。
學測考場規定考生手機務必在考前完全關機，並放置於臨時置物區，但在學測第二日，一名自稱於桃園高中考試的考生，於社群媒體上發布其英文科劃卡答題卷照片，答題區可見不少塗鴉。對此，大考中心主任張新仁強調，大考中心已經掌握考生身份，並確認發文在社群媒體的試卷的確是今年英文學測答題卷。此舉嚴重違反多項試場規則，大考中心將提起考試委員會審議，最重恐取消考試資格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言