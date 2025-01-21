114學測社會／考驗閱讀 手寫題難倒考生

今年學測社會科AI、循環經濟、碳稅都入題，補教老師觀察，未來的趨勢就是將知識融入生活，本次跨科考題多，符合課綱走向。高中教師表示，歷史部分偏重近現代歷史，題目難易適中。地理考了敘利亞垮台的時事題，考生要想答對，平時就要觀察國際局勢。

桃園高中桂同學認為今年社會科試題中間偏難，令她印象最深刻的試題是ChatGPT題組，題材融入AI話題，整體試題方向與近幾年題型接近。高雄中學黃尚表示：「太難了啦」，手寫題考得很細，題目把中國黃河地理融入氣候圖，推論唐朝首都可能遭遇何種天然災害，以及分析天然災害的成因，寫起來很吃力。

得勝者文教預估，今年社會頂標十三、前標十二、均標十一、後標九、底標七。補教老師張雪雲表示，今年難度中間偏易，可以看出考題跨領域越來越明顯，知識點運用於生活，一定是未來趨勢。尤其明年台大醫科開始採計社會科，預計在分數上也會有變化。

建國中學歷史教師莊德仁分析，學測歷史題目難易適中，在單一選擇題通常以比較簡單的形式出現，混合題和非選擇題的題幹較長。歷史科台灣史共七題、東亞史共六題、世界史共八題，各冊試題偏重近現代的歷史。

補教老師馮敬之表示，今年歷史考題有不少跨科考題，算符合課綱走向，但因長文多，考驗閱讀能力，閱讀能力沒有很好的同學可能會感覺偏難。

地理科方面，補教老師黃創宏觀察，題目跟往年比較相對簡單，圖表題雖減少，但題目偏長，學生一定要仔細讀完題目。麗山高中地理教師廖偉國則表示，建議學測多融入與學生生活有關的情境，會讓學生答題時更有感覺。

中山女高地理教師林姿吟指出，第廿八題考敘利亞垮台，算是非常新的時事題，一○八課綱對宗教議題的篇幅少，學生想要答對的話，平常就要觀察國際局勢的發展。

成功高中公民科教師蘇青葉指出，今年公民題目難度中間偏簡單，整體而言，題文與選項設計上較少公民專有名詞敘述，學生理解公民概念並結合線索即可作答。