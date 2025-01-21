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114學測數學B／題目變簡單 整體分數將提升

聯合報／ 記者李芯董俞佳鄭惠仁郭韋綺／台北報導

一一四年學測最後一天，早上考數Ｂ，有高中教師認為，今年數Ｂ題目比往年簡單，並出現數Ｂ獨有的圓錐截痕、單點透視等單元。補教老師指出，今年試題整體而言簡單，混合題也容易得分，預估整體分數將提升。

數學補教老師魏上智表示，只要數感好，且遇到難題懂得跳題，整體成績往上不是問題。今年除了第七題、第十七題這幾個較怪的題目，其餘題目中規中矩，在時間內都可以做完，預估頂標十二、前標十、均標七、後標四、底標三，前標跟均標預估都比去年高一級分。混合題方面，補教老師解創智表示，只要穩穩地看懂題目，三題都好拿分。

建國高中教師郭仲祐指出，考卷出現去年沒有出現的圓錐截痕、單點透視等數Ｂ特有的單元，是很好的命題。陽明高中教師蘇順聖表示，數Ｂ題目比往年簡單但題型新穎，學生對題目的處理策略會影響計算時間。舉例來說，學生看到第六題的多項式，可能會想展開做比較，但其實可代入特定數字計算。不過，學生能力夠的話，作答時間應非常充裕，即使答題時使用較為複雜的解題策略，仍會有足夠的時間思考後面的難題。

中正高中教師林榮福說，第十一題考地球，是常看到的考題，但這題的特別之處在於將內容表格化，以往多半只用文字敘述，本題能夠訓練學生看表格，未來學生也需加強解讀表格的能力。

高中教師、補教老師都認為今年數Ｂ較簡單，但許多社會組的學生還是拚到最後一分鐘，台南考場有學生覺得有一定難度，和去年考題相較難易度差不多。左營高中姜姓同學說，今年數Ｂ頗簡單，只有最後一題手寫題考太陽紫外線照射函數要想一下，但計算沒那麼複雜，題目很貼近生活。第十七題是考燈亮的排列組題，算是比較有難度。

114學測

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