114學測社會／最後一科！AI、氣候、經濟學概念入題 考生：跨度很廣

學測最後一科社會，除了AI入題，考生普遍反映今年題組較有難度，文字敘述多，需要仔細閱讀，題目描述清代與日治時期土地稅收的大租戶、小租戶，考影響、理由及原因需多思考，但不可抄題，讓許多考生不知如何下筆，哀鴻遍野。

道明高中陳姓考生表示，跟時事比較相關題目提及若請AI「畫出科學家」，就會生成白人男性圖像，有種族偏頗的問題。

黃亭睿覺得印象較深的是有關加工產業的4個分類要請考生判斷，還有美國非裔、白人、印第安人的族群人口變化相關考題。黃浩澤則提到臺灣戰後教育政策的順序問題，也認為這次題目簡單，不少題目中有提示，很多人提早交卷，但鑑別度恐怕偏低。

三民高中的蔡佩家和葉子彤認為，是非選擇題有出中國唐代首都的氣候圖，要考生判斷是何種天然災害及發生原因，很有創意；還有考到關於番茄市場供需變動及以歷史人物的敘述判斷屬於何種主義。

正義高中陳聖泉、陳珮薰、廖倡億也認為相較於去年，今年考題蠻基礎，不會很複雜，考題融合社會三科，可能前面都是歷史敘述，但最後考的是法律、法規概念；還有考到跟臺灣原住民族判斷、越南移民、新住民等族群相關。

鳳新高中的王韻涵、陳奕潔及傅于珊也對唐朝黃河流域的氣候圖判斷印象較深，但題組的文字敘述有點多，需要仔細閱讀。從AI偏差或幻覺、人口變化到氣候變遷及經濟學，都在這次社會科出現，考生公認今年社會科的跨度很廣。

中山大學表示，今天考場無重大違規，3名考生因未攜帶有效證件正本應試，且未於規定時間內送達，依規定扣減該節成績1級分；另發現1名考生身邊有已完全關機行動電話，扣減其該節成績2級分。