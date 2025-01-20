快訊

114年學測落幕／醫牙學系估59級分才能進 採數B、社會科系預計高1級分

高雄某科大教授為性騷擾慣犯？傳近百人受害、教授今年退休 校方回應

聽新聞
0:00 / 0:00

114年學測落幕／醫牙學系估59級分才能進 採數B、社會科系預計高1級分

聯合報／ 記者董俞佳李芯許維寧張博瑞陳宛茜馮靖惠／台北即時報導
114升大學學測今（20）日落幕。記者林伯東／攝影
114升大學學測今（20）日落幕。記者林伯東／攝影

今年學測落幕，國、英、數A、自難度跟去年差不多，數B、社會則比去年簡單。升學輔導專家估計，台大、陽明等醫牙學系，仍要59級分才能上。台大電機系、台大資工系44級分，至於一類組採計數B、社會的科系，有機會往上一級分，像是政大法律預估要56級分、台大人類54級分有錄取機會。

升學輔道專家劉駿豪表示，理組科系採計的國、英、數A、自這四個科目相對去年，難易度差不多。因此，科系若採計科目未變，可以參採去年的通過分數。像是台大機械採計英、數A、自，去年41級分，今年也是一樣。台大財經41級分、清華經濟38級分、清大科管學士班39級分，都跟去年一樣。

受AI等就業熱潮影響，電機資工仍大受歡迎。升學專家藍天予表示，清大資工丙是人工智慧組，去年通過分數約42級分，預估今年受到AI熱潮，可能上升至43級分。其餘熱門電機資工校系，採計英、數A、自的台大電機預估要44級分、交大電機乙組43級分、成大電機42級分，採計四科（國、英、數A、自）的清大資工甲56級分才有機會上榜。

醫牙學系方面，菁英學生仍趨之若鶩。升學輔導顧問許致昇預估，台大醫學系、台大牙醫系、陽明交大醫學系等七間醫牙學系，跟去年分數接近，國、英、數A、自然合計要59級分以上才進得去。

一類組方面，今年的社會、數B整體而言相對去年簡單。藍天予表示，有採計這兩科的科系，預估會比去年往上一級分。例如：政大法律採計國、英、數B、社，預估今年要56級分才能上。

劉駿豪表示，考生可以透過這三年的科系落點分數找趨勢，像是台大土木一一一年掉了級分，隔年就反彈，再過一年則恢復正常級分。清大工科甲也是同樣趨勢。他指出，去年有三個級分掉低的科系今年預期會反彈，包括政大經濟、政大企管等都有機會反彈，考生可以特別留意。

許致昇表示，考生考完後可以先對答案，知道今年分數如何，以及有機會進攻的校系，對比去年的落點分數，了解自己有沒有機會上榜，等到拿到成績時，再進行調整。此外，對於有興趣也有機會上榜的科系，可以開始準備書審資料、自我介紹等等，釐清升學方向。

114學測 台大 政大 數A 數B 牙醫 科系 醫學

延伸閱讀

UBA／宋昕澔飆31分擊退健行 政大開季15連勝

UBA／政大主場奪37連勝 198長人倒地虛驚

UBA／健行扭轉落後20分劣勢 轉學前鋒目標斷政大連勝

清大攜美光推半導體競賽 獎金136萬獲獎者享求職優先

相關新聞

114年學測落幕／醫牙學系估59級分才能進 採數B、社會科系預計高1級分

今年學測落幕，國、英、數A、自難度跟去年差不多，數B、社會則比去年簡單。升學輔導專家估計，台大、陽明等醫牙學系，仍要59...

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學年新型學測於1月18日（六）、19日（日）、20日（一）登場，共12萬1100餘人報考，較去年略增逾900人...

114學測自然／考題誤植日本311強震年份 補教師：不影響作答

昨日學測第二節考自然科，有考生發現，題目附圖將日本311大地震的發生年份誤植為2010年。對此，補教老師認為並不影響作答...

114學測／考生拍劃卡答題卷PO網！ 大考中心掌握身份：最重取消考試資格

學測考試規定考試時不可使用手機，昨日學測第2天考完，一名自稱在桃園高中考試的考生卻在社群媒體上發布英文科劃卡答題卷圖片。...

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

今年學測最後一科社會科被考生評為「史詩級難度」，有考生反映讀得懂題目，但選項答案很難，甚至最後混合題不僅跨領域，手寫題難...

114年大學學測 社會試題與解答

114年大學學測社會試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。