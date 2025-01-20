114年學測落幕／醫牙學系估59級分才能進 採數B、社會科系預計高1級分

今年學測落幕，國、英、數A、自難度跟去年差不多，數B、社會則比去年簡單。升學輔導專家估計，台大、陽明等醫牙學系，仍要59級分才能上。台大電機系、台大資工系44級分，至於一類組採計數B、社會的科系，有機會往上一級分，像是政大法律預估要56級分、台大人類54級分有錄取機會。

升學輔道專家劉駿豪表示，理組科系採計的國、英、數A、自這四個科目相對去年，難易度差不多。因此，科系若採計科目未變，可以參採去年的通過分數。像是台大機械採計英、數A、自，去年41級分，今年也是一樣。台大財經41級分、清華經濟38級分、清大科管學士班39級分，都跟去年一樣。

受AI等就業熱潮影響，電機資工仍大受歡迎。升學專家藍天予表示，清大資工丙是人工智慧組，去年通過分數約42級分，預估今年受到AI熱潮，可能上升至43級分。其餘熱門電機資工校系，採計英、數A、自的台大電機預估要44級分、交大電機乙組43級分、成大電機42級分，採計四科（國、英、數A、自）的清大資工甲56級分才有機會上榜。

醫牙學系方面，菁英學生仍趨之若鶩。升學輔導顧問許致昇預估，台大醫學系、台大牙醫系、陽明交大醫學系等七間醫牙學系，跟去年分數接近，國、英、數A、自然合計要59級分以上才進得去。

一類組方面，今年的社會、數B整體而言相對去年簡單。藍天予表示，有採計這兩科的科系，預估會比去年往上一級分。例如：政大法律採計國、英、數B、社，預估今年要56級分才能上。

劉駿豪表示，考生可以透過這三年的科系落點分數找趨勢，像是台大土木一一一年掉了級分，隔年就反彈，再過一年則恢復正常級分。清大工科甲也是同樣趨勢。他指出，去年有三個級分掉低的科系今年預期會反彈，包括政大經濟、政大企管等都有機會反彈，考生可以特別留意。

許致昇表示，考生考完後可以先對答案，知道今年分數如何，以及有機會進攻的校系，對比去年的落點分數，了解自己有沒有機會上榜，等到拿到成績時，再進行調整。此外，對於有興趣也有機會上榜的科系，可以開始準備書審資料、自我介紹等等，釐清升學方向。