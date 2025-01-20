114學測／數學B、社會最後登場 高雄各有427人、417人缺考

學測今天落幕，高雄考區並無重大違規事項，缺考人數統計，數學B共計有427人、社會417人缺考。高雄大學今表示，學測第3天上午天氣回暖，考生紛紛換下厚重保暖衣物，也因此再三提醒考生備妥應試物品，今也未見有家長急送證件情況發生。

學測3天考試今天順利結束，高雄第一考區數學B有171人、社會163人缺考；第二考區數學B有158人、社會160人缺考；第三考區數學B有98人、社會94人缺考。

高師大表示，高雄一考區學測試務工作圓滿完成，整體秩序良好，均未發生違規事件。考區下轄高師大、高師大附中、中正高中及鳳新高中4分區，今天數學B應到人數3514位、到考人數3343位、缺考171位，社會應到人數3518位，到考人數3355位、缺考163位。

中山大學表示，二考區道明高中、高雄高中及高雄女中，今天應考科目為數學B、社會，缺考人數分別為158、160人，考場亦無重大違規，僅有零星的狀況，3名考生因未攜帶有效證件正本應試，且未於規定時間內送達，依規定扣減該節成績1級分；另發現1名考生身邊有已完全關機行動電話，扣減其該節成績2級分。

高雄大學表示，三考區中山高中、左營高中、楠梓高中等3個分區試場，數學B、社會考科2科缺考人數各為98、94人。