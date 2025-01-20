114學測社會／敘利亞垮台、AI議題終於出現 高中師：需整合3科學習內容

114年學測最後一個考科為社會科，高中歷史、地理、公民與社會3科教師多認為考題難易度落在適中到簡單。其中，地理科考了敘利亞垮台的時事題，公民科則談到AI耗能的環境問題。教師點出，題組題有大幅度的社會領域合科命題，學生需整合三科學習內容才能做出最佳判斷。

建國中學歷史教師莊德仁表示，今年學測歷史科題目難易適中，在單一選擇題通常以比較簡單的形式出現，混合題和非選擇題的題幹較長。歷史科台灣史共7題、東亞史共6題、世界史共8題，各冊試題偏重近現代的歷史，以人群移動與多元文化所占比例最高，其次為國家體制與政策，經濟與社會民生也占相當比例。

莊德仁指出，除了基礎知識外，歷史多數題目需要閱讀思考，圖表題有2題，題數比去年略少。人群移動與多元文化部分，比較採取批判西方帝國主義，強調不同的立場對歷史的重新解釋。

地理科的部分，高中地理教師認為簡單題型變少，難題也沒增加，可知難易度往中間移動。少數題目答題線索不明顯。另外，有些題目可直接以邏輯推理得出答案，而非使用傳統地理概念推論選項答案。

麗山高中地理教師廖偉國指出，第20題的印太聯合軍演是素養命題，考國家空間分布，建議學測多一點融入與學生生活有關的情境，會讓學生答題時更有感覺。中山女高地理教師林姿吟指出，第28題考敘利亞垮台，算是非常新的時事題，108課綱對宗教議題的篇幅少，學生要答對的話，平常就要觀察國際局勢的發展。

成功高中公民科教師蘇青葉指出，今年公民題目難度為中間偏簡單，整體而言，題文與選項設計上較少公民專有名詞敘述，學生理解公民概念並結合線索即可作答，若只專注於知識定義的背誦，缺乏把公民知識運用於日常生活現象與時事議題的觀察，則不易作答。題組題有大幅度社會領域合科命題，學生需整合社會領域三科的學習內容才能做出最佳判斷。

內湖高中公民教師李美萱表示，本次命題概念著重憲法保障的公民權益、處境不利族群權利，以及全球化與經濟議題。熱門的AI議題終於在今年進入學測試題，題數還高達4題，讓學生思考AI產業對生活層面影響，像是媒體影響司法公正性、AI環境耗能造成的潛在成本等等。