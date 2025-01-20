快訊

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

114學測社會／補教預估五標曝！「原民轉型正義」考題史上最多 難度中偏易

聯合報／ 記者董俞佳李芯許維寧張博瑞陳宛茜馮靖惠／台北即時報導
大學學測今天最後一天，在師大附中考場下午最後一科考完，受測學生陸續走出考場，不少學生開心的與同伴擁抱慶祝。記者許正宏／攝影
大學學測今天最後一天，在師大附中考場下午最後一科考完，受測學生陸續走出考場，不少學生開心的與同伴擁抱慶祝。記者許正宏／攝影

114年大學學測第三天，今天下午登場的是社會科，包括AI、循環經濟、碳稅等等都入題。補教老師指出，整體而言，今年難度中間偏易，考題整合各科，考生掌握核心關鍵，解答不難，預估頂標13、前標12跟去年一樣，均標至底標則預估皆較去年上升一級分。

補教老師馮敬之表示，今年三科題數出現比例差不多，古今的題目也算平均，今年歷史考題有不少跨科考題，算符合課綱走向，但因長文多，考驗閱讀能力，如閱讀能力沒有很好的同學，可能會感覺偏難，但若閱讀力不錯，則不會太難。地理科方面，補教老師黃創宏表示，地理跟往年比較相對簡單，圖表題雖然減少，但題目偏長，學生一定要仔細讀完題目，才能選對答案。

今年包括AI、循環經濟、碳稅等等都入題。得勝者文教預估，今年社會頂標13、前標12、均標11、後標9、底標7。 補教老師張雪雲表示，今年難度中間偏易，此外，也可以看出考題跨領域、跨科的雛形越來越明顯，知識點運用於生活，一定是未來趨勢。尤其明年台大醫科開始採計社會科，預計在分數上也會形成變化。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，這是學測有史以來，對原住民轉型正義反省最多的一次。以歷史文本為基底，平均分布於三冊，持續強化跨科題，並深入到各選項中，不清楚歷史時代特色的同學，較為劣勢。圖表較去年少，重視世界文化的交流與民族移動。古代史較去年多，古今分布較為均衡，基本型的題目不少，議題對傳統社會組考生友善。測驗文本平均分布於各冊，題目難易度適中。

114學測 社會科 考題

延伸閱讀

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學測／考生拍劃卡答題卷PO網！ 大考中心掌握身份：最重取消考試資格

114學測數學B／試題友善！2考題符合108課綱精神 全教會：分數可望上升

114學測英文／補習班猜中作文考題？大考中心：生活命題難免素材雷同

相關新聞

114年大學學測 社會試題與解答

114年大學學測社會試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數...

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

今年學測最後一科社會科被考生評為「史詩級難度」，有考生反映讀得懂題目，但選項答案很難，甚至最後混合題不僅跨領域，手寫題難...

114年大學學測 數學B試題與解答

114年大學學測數學Ｂ試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

114學測英文／補習班作文猜題命中「颱風假」 教團1原因喊不意外

今年大學學測英文作文題目考颱風假，與補習班曾出的練習題情境相似，有學生在社群媒體上讚猜題神準。教團對此表示，雖然補習班猜...

114學測自然／考題誤植日本311強震年份 補教師：不影響作答

昨日學測第二節考自然科，有考生發現，題目附圖將日本311大地震的發生年份誤植為2010年。對此，補教老師認為並不影響作答...

114學測數學B／校正回歸！試題簡單僅3難題 補教估五標升：成績將提高

今天是大學學測第三天，早上考數學Ｂ。補教老師指出，今年試題整體而言簡單，混合題也容易得分，預估整體分數將提升，頂標12、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。