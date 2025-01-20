114學測社會／補教預估五標曝！「原民轉型正義」考題史上最多 難度中偏易

114年大學學測第三天，今天下午登場的是社會科，包括AI、循環經濟、碳稅等等都入題。補教老師指出，整體而言，今年難度中間偏易，考題整合各科，考生掌握核心關鍵，解答不難，預估頂標13、前標12跟去年一樣，均標至底標則預估皆較去年上升一級分。

補教老師馮敬之表示，今年三科題數出現比例差不多，古今的題目也算平均，今年歷史考題有不少跨科考題，算符合課綱走向，但因長文多，考驗閱讀能力，如閱讀能力沒有很好的同學，可能會感覺偏難，但若閱讀力不錯，則不會太難。地理科方面，補教老師黃創宏表示，地理跟往年比較相對簡單，圖表題雖然減少，但題目偏長，學生一定要仔細讀完題目，才能選對答案。

今年包括AI、循環經濟、碳稅等等都入題。得勝者文教預估，今年社會頂標13、前標12、均標11、後標9、底標7。 補教老師張雪雲表示，今年難度中間偏易，此外，也可以看出考題跨領域、跨科的雛形越來越明顯，知識點運用於生活，一定是未來趨勢。尤其明年台大醫科開始採計社會科，預計在分數上也會形成變化。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，這是學測有史以來，對原住民轉型正義反省最多的一次。以歷史文本為基底，平均分布於三冊，持續強化跨科題，並深入到各選項中，不清楚歷史時代特色的同學，較為劣勢。圖表較去年少，重視世界文化的交流與民族移動。古代史較去年多，古今分布較為均衡，基本型的題目不少，議題對傳統社會組考生友善。測驗文本平均分布於各冊，題目難易度適中。