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114學測／考生拍劃卡答題卷PO網！ 大考中心掌握身份：最重取消考試資格
學測考試規定考試時不可使用手機，昨日學測第2天考完，一名自稱在桃園高中考試的考生卻在社群媒體上發布英文科劃卡答題卷圖片。對此，大考中心主動回應，已經掌握考生身份，將提起考試委員會審議，最重取消考試資格。
學測考場規定考生手機務必在考前完全關機，並放置於臨時置物區，但昨日卻有考生在社群媒體發布拍攝劃卡答題卷。大考中心主任張新仁今日在考試結束後主動回應此事，指出大考中心知道有自稱在桃園高中應試的考生，於試場內拍攝作答答題卷，並發文於社群媒體。大考中心目前已經掌握考生身份，並且確認發文在社群媒體的試卷的確是今年英文學測答題卷。
張新仁表示，考生此舉嚴重違反多項試場規則，大考中心將提起考試委員會審議，最重將取消考試資格。今天是考試最後一天，一大早就已經周知個考分區，請所有監試人員嚴加監考。
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