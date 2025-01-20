114學測社會／AI、以巴衝突時事入題 考生喊燒腦：考很細「近年來最難」

今天是學測最後一天，最後一節考社會科，台南二中考場部分考生認為今年的題目中間偏難，公民有考AI人工智慧，以巴衝突都有入題。考生認為，題目考得很細，沒法準備周全。

劉姓、洪姓考生說，不少題目考小細節觀念，如公民科的比較利益部分，就問得很細。這幾年跨科、跨域題目多，歷史有題是以鄭用錫的「勸和論」講講朱一貴事件的械鬥文章融入歷史考科中，滿特別的。另，AI人工智慧已是未來趨勢，公民考題也有以AI來判決刑罰的題組。