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114學測社會／難度中上仍不少人提前交卷 題組「黃河制度」跨3領域印象深

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大學學測第3天，下午社會科最後一科考完，考生走出考場心情放鬆。記者曾增勳／攝影
大學學測第3天，下午社會科最後一科考完，考生走出考場心情放鬆。記者曾增勳／攝影

大學學測今天進入第三天，下午考社會科最後一科，桃園市不少考生提前交卷，許多考生結束學測走出考場心情放鬆，受訪學生表示，今年社會科考題整體與去年差不多，難易度屬中間偏難，有時事題組和AI題組，讓考生印象深刻。

桃園高中桂同學認為，她覺得今年社會科試題的難易度為中間偏難，令她印象最深刻的試題是chatGPT題組，題材融合AI話題，整體試題方向與近幾年題型接近。

桃園私立復旦高中范同學說，她覺得社會科考題的難易度，與往年差不多，屬中間偏難，她在歷史科試題有點「小卡」，綜合考題高中各冊分布平均，大都是課本內容，結合一點時事題，還有一題組是AI題材，整體而言，她答題寫得蠻順利，雖然考場壓力，分數與平常應不會差很多。

復旦高中蘇姓同學說，她也覺得今年社會科試題與往年往不多，屬中間偏難一點，考題包括高一到高三各冊分布平均，有一點時事題及AI題組考題，她答題還蠻順利，考場壓力下，整體而言，分數不會差太多。

桃園高中翁同學表示，她覺得這次社會試題難易度中上，有一些需要結合知識和題幹思考題，其中一題唐朝黃河流域的社會保險制度，結合地理歷史公民方面出題，讓她印象最深刻，總體而言，今年考題仍是素養趨勢，和往年差不多。

大學學測第3天最後一科社會科考前，私立復旦高中校長段台民（紅衣者）向考生加油打氣。記者曾增勳／攝影
大學學測第3天最後一科社會科考前，私立復旦高中校長段台民（紅衣者）向考生加油打氣。記者曾增勳／攝影

114學測

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