快訊

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

大批國人海外過年…去這國都不打流感疫苗 醫示警：當地死亡驟增

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
學測最後一天，考生走出考場。記者郭韋綺／攝影
學測最後一天，考生走出考場。記者郭韋綺／攝影

今年學測最後一科社會科被考生評為「史詩級難度」，有考生反映讀得懂題目，但選項答案很難，甚至最後混合題不僅跨領域，手寫題難度爆表，對社會科整體評價偏難，「寫起來很吃力」。

「太難了啦」高雄中學黃尚表示，手寫題部分考得很細，題目把中國黃河地理融入氣候圖，推論唐朝首都可能遭遇何種天然災害，以及分析天然災害的成因，寫起來很吃力，這張考卷在混合題是跨領域的部分，超出了知識範疇。

黃尚說，有一題問北美、中南美洲殖民差別，題目看得懂，但4個選項都很難，根本選不出來，還有一題等高線題的題目，讓人感到暈眩，密密麻麻都是線混合在一起，要畫出玉山主峰位置不難，但圖很煩。

高雄中學陳璿宇表示，第一面題目覺得很友善，後來愈來愈難度倍增，後面快寫不下去，很多人都是半放棄狀態，都還沒寫完就打鐘了，「非常絕望」。

陳璿宇說，手寫題爆難，這次題目描述從清朝時代到日治時期的土地制度混亂，對於大租戶、小租戶不同的處置方式，陳述政策造成的影響層面，不能從題文抄，必須以自己內化的知識寫題。他自己評估社會科分數會往下降，之前寫過歷屆考題都15級滿級分，這次很可能降分不少。

高雄高中許東竣說，前面單選題不難，但混合題有難度，一般都知道唐朝首都建在關東平原，但很少人注意氣候變化，考題方式頗為冷僻。

高雄中學自然組曾宇寬也提到，印象最深刻是清代到日治時代土地政策，必須分析租戶喪失何種權益，這攸關對於背景知識深淺，直言今年社會科題目很算難的。

114學測 社會科

延伸閱讀

114年升大學學測落幕 考生們開心擁抱慶祝

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學測數學B／考題偏重1、2冊 難度升…補教師「1理由」估頂標可到12

114學測英文／補習班猜中作文考題？大考中心：生活命題難免素材雷同

相關新聞

114年大學學測 數學B試題與解答

114年大學學測數學Ｂ試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

114學測英文／補習班作文猜題命中「颱風假」 教團1原因喊不意外

今年大學學測英文作文題目考颱風假，與補習班曾出的練習題情境相似，有學生在社群媒體上讚猜題神準。教團對此表示，雖然補習班猜...

114學測自然／考題誤植日本311強震年份 補教師：不影響作答

昨日學測第二節考自然科，有考生發現，題目附圖將日本311大地震的發生年份誤植為2010年。對此，補教老師認為並不影響作答...

114學測數學B／校正回歸！試題簡單僅3難題 補教估五標升：成績將提高

今天是大學學測第三天，早上考數學Ｂ。補教老師指出，今年試題整體而言簡單，混合題也容易得分，預估整體分數將提升，頂標12、...

114學測社會／食安、美國軍演入題 題幹變短多考觀念…考生評中間偏易

114學年學測最後一科考社會，很多考生都提早交卷，考生也說這次題幹較短，需要花時間閱讀題目不多，大多是直接觀念題，包含近...

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學年新型學測於1月18日（六）、19日（日）、20日（一）登場，共12萬1100餘人報考，較去年略增逾900人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。