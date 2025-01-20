114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

今年學測最後一科社會科被考生評為「史詩級難度」，有考生反映讀得懂題目，但選項答案很難，甚至最後混合題不僅跨領域，手寫題難度爆表，對社會科整體評價偏難，「寫起來很吃力」。

「太難了啦」高雄中學黃尚表示，手寫題部分考得很細，題目把中國黃河地理融入氣候圖，推論唐朝首都可能遭遇何種天然災害，以及分析天然災害的成因，寫起來很吃力，這張考卷在混合題是跨領域的部分，超出了知識範疇。

黃尚說，有一題問北美、中南美洲殖民差別，題目看得懂，但4個選項都很難，根本選不出來，還有一題等高線題的題目，讓人感到暈眩，密密麻麻都是線混合在一起，要畫出玉山主峰位置不難，但圖很煩。

高雄中學陳璿宇表示，第一面題目覺得很友善，後來愈來愈難度倍增，後面快寫不下去，很多人都是半放棄狀態，都還沒寫完就打鐘了，「非常絕望」。

陳璿宇說，手寫題爆難，這次題目描述從清朝時代到日治時期的土地制度混亂，對於大租戶、小租戶不同的處置方式，陳述政策造成的影響層面，不能從題文抄，必須以自己內化的知識寫題。他自己評估社會科分數會往下降，之前寫過歷屆考題都15級滿級分，這次很可能降分不少。

高雄高中許東竣說，前面單選題不難，但混合題有難度，一般都知道唐朝首都建在關東平原，但很少人注意氣候變化，考題方式頗為冷僻。

高雄中學自然組曾宇寬也提到，印象最深刻是清代到日治時代土地政策，必須分析租戶喪失何種權益，這攸關對於背景知識深淺，直言今年社會科題目很算難的。