114學測社會／食安、美國軍演入題 題幹變短多考觀念…考生評中間偏易

114學年學測最後一科考社會，很多考生都提早交卷，考生也說這次題幹較短，需要花時間閱讀題目不多，大多是直接觀念題，包含近日食安、ChatGPT、美國聯合軍演時事都有入題，但整體而言中間偏易。

育成高中楊姓考生、林姓考生說，今年時事題比例減少，題幹文字量也減少許多，比較「單刀直入」，寫起來也較為順手，很多人都提早交卷；自然組林姓考生也說，題目長度比自然還短，不太拐彎抹角，比較下來歷史難度較高，需要花比較多時間檢查。

松山高中社會組陳姓考生也說，包含食安、ChatGPT等都有入題，但時事比例比去年少很多，整份試卷題目不到20頁，歷史題目也都以短篇故事為主；南港高中徐姓考生說，難易度是中規中矩，題目都清楚明瞭，其中一題非選擇題需要把玉山主峰位置畫出來，對他來說比較有趣。

社會組張姓考生說，今年社會科出題方向與過去兩年較為不同，題目雖變比較短，但也不容易在題目中找到答案，需更熟讀課本內容，時事題還有考到美國聯合軍演，與過去做歷屆、模擬考感覺不同。