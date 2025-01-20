114學測數學B／考題偏重1、2冊 難度升…補教師「1理由」估頂標可到12

114學測今天考完，補教名師林名揚分析數學B，認為今年普遍的難度比去年難。雖然計算量沒有很大，甚至有些題目用作圖法就能完成，但可能因為在敘述方面比較有獨特的思考，以致在判讀要用那個公式，進而用什麼樣的方法時要多想一下。

去年學測數學B的5標分別為12、9、6、4、3級分，林名揚預估今年數B的5標與去年相近，均標提升1級分。

台南市瀛海中學與嘉義市嘉華中學結合學習王科技、勝選學習顧問，針對學測考題分析解答，今邀請林名揚分析數學B。他指出，因為跨考的學生有五成多接近六成，就是數A的同學會跨考數B的學生接近6成，所以估計頂標還是可以到12級分。

林名揚分析說，今年第一冊出了7題，以往都是偏重三、四冊，但今年光第一冊就已經7題，就等於7／20。第二冊也有6題，第三冊出少一點點，都在混合題的部分。第四冊不多，只有4題。他表示，今年普遍的難度比去年難，部分題目的敘述，學生可能要花很多時間去理解。今年數B和數A一樣，幾何圖形偏少，「但不代表不考，而是代表對畫圖的能力要求更高了。」

林名揚也舉例多個生活化題目，機率與排列組合部分，單選第4題就是關於抽獎，有4種水果可以選，恰抽中3種的機率是多少。關鍵就是考生在「恰」這個地方可能會不小心判斷錯誤。

圖形理解部分，選擇題第7題可能有部分學生，甚至中上層學生也看不懂題目「實際高度最大的柱子」是什麼意思。另，生活實用題部分，第13題是素養題，要算至少可以選到一個停車場內空位的機率是多少，很貼近我們現在停車困擾的生活情境。

林名揚建議未來要參加學測的考生，不要等到暑假再來準備高三的課程，一定要從二年級的寒假甚至一年級的暑假，就要開始對學測的命題方式有所準備。可以先做學測的試題，然後體會一下，及早做準備，才是最正確。他說，數學沒法臨時抱佛腳，需要長時間的培養，沒辦法急就章。