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114學測英文／補習班作文猜題命中「颱風假」 教團1原因喊不意外
今年大學學測英文作文題目考颱風假，與補習班曾出的練習題情境相似，有學生在社群媒體上讚猜題神準。教團對此表示，雖然補習班猜題主題相似，但照片不同，近年學測都有與生活經驗相關的命題，對補習班猜對題不感意外。補教老師指出，大考中心對於闈場的處理已有多年經驗，應不會有疏漏。
昨天學測第二日，上午考科為英文科，作文題幹給兩張圖，要求考生描述颱風假的不同情景，以及對颱風假的看法與經驗。有學生在社群媒體上指補習班老師猜題神準，實際查看該補習班作文練習題，題目同樣呈現颱風假的兩個不同情境，的確有類似之處。
全教總高中職委員會主委巫彰玫表示，此次英文作文，補習班猜題的主題相似、但照片不同。近年學測都有與生活經驗、時事情境相關的命題，補習班針對新聞熱度高的時事猜對題，不感意外。再加上近幾年颱風假放假，各縣市的情況不一，類似這樣子的時事入題，也是頗為常見的。
有補教老師表示，坊間的補習班老師願意為學生出模擬考題是非常認真的表現，偶有猜測到很類似的題目，也實在不能把責任歸咎於老師或大考中心。大考中心對於闈場的處理已經有多年的經驗，想必不會有疏漏。類似事件也曾發生在數學考科的參考書上，很可能是巧合。
大考中心今早回應指，颱風來襲的可能影響以及停班停課，是絕大多數考生的共同生活經驗，也是台灣常見的新聞議題，並未獨厚特定群體。生活化的命題，難免遇有雷同的素材。
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