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114學測數學B／考題易懂計算量不大 補教：混合題平易近人、多選藏陷阱

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
今天學測最後一天。圖／高雄大學提供
今天學測最後一天。圖／高雄大學提供

力行補習班老師鄭仁峰指出，整體難易度數B類型大致題意淺顯易懂，計算量不大，混合題相當平易近人，其中單選第7題學生可能較難理解，多選第12題有2個選項若沒注意可能會掉到陷阱。

鄭仁峰表示，今年數學B題型中間偏易，各程度學生均有可輕鬆拿分的題型，單選題第1題數線幾何偏易、第2題短陣乘法中等、第3題對數比大小中等、第4題機率中偏易、第5題圓錐截痕偏易、第6題多項式插值偏易、第7題空間與平面，這題偏有難度。

多選題第8題二次多項函數圖形偏易、第9題平面向量的線性組合難度中等但較繁瑣、第10題數據分析屬中等、第11題圓與地球也是中等、第12題等差數列與整數論中等，但有陷阱。

選填題第13題考機率算容易、第14題平面坐標與有線中等、第15題排列組合偏易、第16題空間向量、內積求夾角中等、第17題數字列舉中等，第18題等比數列及第19、20題的三角函數都屬偏易。

鄭仁峰認為，今年數學B雖然計算量不算大，但多選第8題要5個選項逐一計算，考驗學生耐性，選填題第17題乍看之下沒頭緒，但只要列表檢查即可。

114學測 數B 數學科

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