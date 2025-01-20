差15分上榜…重考生拚醫學系陷自我懷疑 醫曝經歷3招建立備考自信

114年大學學測於本月18至20日舉行，由於參採校系最多，昨（19）日登場的英文、國文有9成9考生選考，是文理組學生都相當重視的考科。醫師沈政男在網上發文表示，一位目標為醫學系的重考生向他請教，今年他決定只報名學測英文及分科測驗，考完英文後卻對分科感到迷茫。對此，沈政男也分享了自己的重考經驗與建議，並期許該位考生，「考上以後，記得一定要當一個好醫生」。

沈政男昨在臉書發文指出，一位考生表示，由於去年的成績與醫學系門檻差了15分，故今年決定重考。考完這次學測英文後，他預估選擇題部分僅扣一分，雖然結果理想，但面對未來的分科測驗，卻開始自我懷疑，因此想請教醫師，過去準備考試時，是如何相信自己的？

沈政男表示，考試就是熟能生巧，儘管有少數人重考後退步，但多數人都進步了。他回憶，重考那年，自己的英文選擇題同樣只錯一題，而以當年高一、高二的校排名及就讀學校的升學率，原本應屆考上醫學系應該是沒問題的，然而他在高三時成績退步，最終差了幾分沒考上。對於高中課業，沈政男說自己唯獨對數學沒有把握，其他科目都只是時間問題，念久了自然能夠掌握。

沈政男指出，各科目所需的念書能力有所異同，這點很重要，但學校老師通常看不出來，更不用說家長了，這時，自我認識與評估是便是關鍵。

沈政男以自身為例，國中時代他就清楚，自己的語文能力最為頂尖，之後發現生物方面的洞察力也很好、化學還可以、物理較弱，最差的就是數學。沈政男評估，以自身能力來看，最適合的就是醫學系。

至於如何建立自信？沈政男說明，第一步是了解自己，比如參考先前校排、對各科掌握程度；第二是準備考試的策略，可以進步的科目務必要把握，較難的就放到最後；第三是持續努力、奮鬥不懈。

「決定當醫生，是我做過的最好決定之一」，沈政男認為，為了考上醫學系，不管重考幾次都是值得的，這句話時隔三十多年依然適用。

沈政男指出，自己當年重考，7科共進步了70分，一舉從沒有醫學系，進到了台大醫學系，而該考生在應屆分科測驗差15分上醫學系，今年英文已有明顯進步，要考上心中志願應是十拿九穩。最後，沈政男也祝福對方成功上榜，並期許「考上以後，記得一定要當一個好醫生」。