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114學測數學B／校正回歸！試題簡單僅3難題 補教估五標升：成績將提高

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
補教老師魏上智（左）、解創智（右）指出，今年試題整體而言簡單，混合題也容易得分，預估整體分數將提升。記者董俞佳／攝影
補教老師魏上智（左）、解創智（右）指出，今年試題整體而言簡單，混合題也容易得分，預估整體分數將提升。記者董俞佳／攝影

今天是大學學測第三天，早上考數學Ｂ。補教老師指出，今年試題整體而言簡單，混合題也容易得分，預估整體分數將提升，頂標12、前標10、均標7、後標4、底標3。高中教師則表示，今年基本觀念清晰者易得分，試題難易適中且較去年稍微簡單，但手寫題較難，整體而言，「數B回來了」。

得勝者文教數學老師魏上智表示，今年數B比去年簡單，只要數感好，拿高分不是問題。遇到難題，只要懂得跳題，整體成績往上不是問題。混合題方面，補教老師解創智表示，只要穩穩看懂題目，三題都好拿分。魏上智表示，今年數B除了第7、第17這幾個較怪的題目，其餘題目中規中矩，在時間內都可以做完。他們預估，今年數B頂標12、前標10、均標7、後標4、底標3。其中，前標跟均標預估都比去年高1級分。

全中教表示，今年數B維持一貫由易到難的傳統，難度漸增，單選題都是由易到中偏易，尤其第7題，強調單點透視的概念，是數B專屬單元，此題對於跨考生較為不利。整體而言，基本觀念清晰者易得分，試題難易適中且較去年稍微簡單，但手寫題較難。

多選題方面，全中教表示，難度由淺到深，第8題屬於多項式函數基本三次圖形判斷，學生容易得分；第9題強調觀念理解，由座標概念的向量合成，利用繪圖可以快速解出，對於思路靈活的學生較容易作答；第10題是素養題，由羽球入題配合奧運奪牌熱門議題，但敘述較不符合平常用語習慣，不影響解題，與一般題型的樣態類似；第11題考球面座標概念，比歷屆同類型試題簡單；多選題中僅有第12題較為困難，學生需要清楚瞭解公差概念，若考生願意嘗試推導公差應可答對，符合數B課綱理念想要建立的素養。

選填題與混合題方面，全中教表示，第13、14為基本題，第17題是比較少見的題型，難度較大。混合題不但跨單元也稍有難度，與以往數B混合題比較相對精彩，但比今年數A的混合題更加困難，對數B學生不利，若能按照題目的順序處理，應可按部就班解開答案。

114學測 數B 數學科 考題

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