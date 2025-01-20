114學測英文／補習班猜中作文考題？大考中心：生活命題難免素材雷同

昨日學測英文作文寫颱風假，有考生在社群媒體上分享補習班準確猜題，引發熱議。對此，大考中心表示，108課綱重視生活經驗，生活化的命題難免遇到雷同素材，但英文作文的重點還是要依據試題提供的圖片，說明比對情境，以及考生個人的看法和經驗。

昨日學測第二日，上午考科為英文科，作文題幹給兩張圖，要求考生描述颱風假的不同情景，以及對颱風假的看法與經驗。對此，昨晚不只一名學生在社群媒體上發文指出，英文作文題目被補習班老師準確猜題，從出題到圖片都跟學測一模一樣。

對此，大考中心主任張新仁表示，去年颱風數量多，108課綱重視生活經驗、素養導向，颱風對考生來講就是生活經驗的一環。大考中心副主任黃璀娟說，颱風來襲的可能影響以及因應颱風的停班停課，確實是絕大多數考生的共同生活經驗，不會獨厚哪個特定群體。生活化的命題難免會遇到雷同的素材，但重點還是依據題本完成寫作任務。

大考中心進一步解釋，英文作文要評量的是考生能否在有限字詞下，運用英文課程所學的詞彙、語法，寫出切合主題，並具有一致性與連貫性的短文。因此，考生必須依據試題所提供的圖片，說明比對情境，再說明考生個人對放颱風假的看法與經驗，寫作任務可謂開放且多樣化。