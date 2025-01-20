114學測數學B／高中師評較往年簡單 數B獨有圓錐截痕、球體座標都出現

114年學測進入第3天，早上考科為數B。有高中教師認為，今年數B題目比往年簡單，並出現數B獨有的圓錐截痕、單點透視等單元。今日數B題組為紫外線強度的相關概念，高中教師表示，其實排除掉題目情境、該題就只是在算數學，數B考生不用看到物理、化學、生物相關的題目就感到害怕。

今年數B考科各冊配分為第一冊25％、第二冊20％、第3B冊30％、第4B冊25％。陽明高中教師蘇順聖表示，數B題目比往年簡單但題型新穎，除了有抓出數B考點，也針對學生的屬性對題目做文字包裝。建國高中教師郭仲祐指出，考卷出現去年沒有出現的圓錐截痕、單點透視等數B特有的單元，是很好的命題。

蘇順聖分析，在這份考卷中，學生對題目的處理策略會影響計算時間，舉例來說，單選第2題雖然是矩陣，用矩陣的做法卻會花較多時間，該題要考的是線性組合概念；看到第6題的多項式，學生可能會想展開做比較，其實可代入特定數字計算。不過，學生能力夠的話，作答時間應非常充裕，即使答題時使用較為複雜的解題策略，仍會有足夠的時間思考後面的難題。

中正高中教師林榮福表示，這份數B考題很貼近各版本課本的敘述方式，例如第1題、第5題。第11題是常看到的考題，但這題的特別之處在於以往多半是用文字敘述，這題則是將內容表格化，能夠訓練學生看表格，未來學生也需加強解讀表格的能力。

林榮福說，混合題第19題的函數如果算錯，第20題就很難答對，因為兩題連結性很強。該題組是關於地球受到太陽照射的紫外線強度，林榮福表示，數B考生常常看到物理、化學、生物相關的題目會感到害怕，但若排除掉題目情境，其實就只是單純的數學題，提醒未來考生若再碰到這樣的題目，無需看到就害怕。

闈場內教師認為，今年數B題目文字簡潔、語意明確，呼應108課綱的閱讀素養，適當文字量不會對考生造成干擾。計算量也適當，多數題目在清晰的觀念下，利用1到3個步驟就可以得到答案。

闈場內教師指出，數B特有的單元呈現在第5題的圓錐曲線截痕、第7題單點透視、第11題的球體座標，其中第7題為難題，要求對單點透視圖有轉換能力。