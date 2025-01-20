114學測數學B／考生笑了！揮別數A偏難夢魘 難題藏單選不在最後

今天學測第一節考數學B，台南考區有考數學A的考生都說數學B簡單多了，寫起來較有成就感。不過，相較去年數學B的試題，有考生說今年的題目比去年簡單，但也有人認為難易度差不多，策略是較難的乾脆不寫，認真算自己會的題目。

今年學測數學A，考生普遍反映題目較去年難，補教老師也預估今年數學A的頂標、前標、均標會略降1級分。 今天是學測最後一天考試，第一節考數學，台南二中考場上午11點未到，就陸續有學生提早交卷，部分提早交卷的學生都是自然組，認為數學B明顯較數學A簡單，因不難，寫完了就提早交卷。

不過，社會組的學生還都是拚到最後1分鐘，問起社會組學生對數學B難易度的看法，並非大家都說簡單，還是有學生認為有一定難度，和去年考題相較，難易度差不多。黃姓、馬姓考生說，第1天雖被數A打倒，但他們是社會組，挫折感不大，今天考數B，至少有好幾題會寫，能拿到一定分數，不會感到挫折，有些不會寫的用猜的，希望能猜中。

讀社會組的徐姓考生說，今天寫數B較有成就感，和去年考題相較，今年較為簡單，自己的策略是較容易拿分的先寫，這次先寫單選題，然後跳寫混合題，接著寫填充題再寫多選題。其中第7題考線性透視法，感覺是最難的題目；而數學題的題幹普遍很長，考驗閱讀力。其中有些題目是理解題，很快就可算出答案，難易度和2022年的數B差不多。

學校模擬考，最後大項混合題的最後一題，常是最難的題目，有些學生為了不卡關，不是放棄就是最後再寫。學姓學生說，自己利用最後10分鐘來寫，題目是有關周期函數，沒想到題目沒有想像的難，自己也算出答案，很是高興。

題目中，學生印象最深的是以等差級數算燈的秒差，以及太陽紫外線特定高度下的傷害，其中等差級數題，有考生認為要花很多時間算，乾脆放棄不寫用猜的。而紫外線題有3題共15分，有學生認為不難，希望能拿到分數。