114學測數學B／試題友善！2考題符合108課綱精神 全教會：分數可望上升
114學年度學科能力測驗數學B，全國教師會解題團隊認為，和去年相比，整體試題較容易、對考生友善，預估分數可能較去年上升。
全國教師會今天邀集高中教師分析學測數學B試題，認為跨科題和創新題是今年的特色，例如第10題為羽球比賽的數據分析；第11題提到地球經緯度問題，將地理知識融入球面幾何，可促進跨科學習。
第7題被認為相當創新，提到單點透視法結合柱體繪圖，挑戰學生的空間想像力和幾何應用能力。第15題探討人力資源應用管理；第17題為液晶面板LED燈泡亮燈的循環規律，具備108課綱探究與實作的精神。
全教會指出，混合題型配分約為15分，除了單選題外，也包括填充、問答，題材包括紫外線強度與海拔的關係，結合氣候變遷的科學背景，設計了指數（按比例成長）模型、週期性現象，具科學素養意涵。
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