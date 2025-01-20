114學測數學B／「消失點、錐形曲線」數B特色入題 題型生活化好作答

學測最後一天，上午數學B考完，考生直呼「怎麼這麼簡單啊」，還有考生提早交卷。高雄女中林子棠說，去年數學B考很難，今年相對簡單多；挑戰「裸考」的高雄高中自然組許耘睿說，除了單選第7題透視題稍有難度，其他很好解題。

左營高中姜盺伝說，今年數B頗簡單，只有最後一題手寫題，考太陽紫外線照射函數問題，雖然要想一下，但計算沒那麼複雜，題目也很貼近生活化，還有第17題是考燈亮的排列組題，算比較有難度。

高雄女中林子棠說，今年數B比去年簡單很多，其中太陽能求出UVI也算簡單，主要算正弦，這也是數學B基礎題，排列組合題複雜一點，但題目先給前兩個燈秒數，她思考解題策略是找出同時沒有亮的秒數是什麼時候，再帶入第3個燈的條件求出解答。

林子棠說，數A和數B在高二會有分界點，雖然數B沒有數A那麼艱深，但會有一些特定的單元，例如這次有考錐形曲線，是數B才有單元，兩條線其中一條可以繞著一條繞出錐形，有平面跟這條線平行切過錐形會出現什麼圖形，她說到，這上課都會教，不過還得要靠空間感判斷答案。

高雄高中自然組唐愷駿說，另外還有一題關於消失點也是數B特色，單選第7題考的是消失點概念，柱子在地平線消失點哪個最長，只要掌握概念就能答題。中山高中徐尚邦說，今年數B很簡單，考比較多的是機率問題，矩陣、向量，題型分布算是平均，今年沒有時事題入題，題目描述很生活化。