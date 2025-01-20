114學測數學B／題目直球對決！非選藉紫外線考三角函數 考生：比歷屆簡單

114學年學測今天最後一天，上午先考數學B，不少考生在鐘聲未打前就已提早交卷步出考場，考生表示，今年題目簡單需要閱讀理解不多，大多都是「直球對決」。但也有考生說機率、排列組合數字較為複雜，需花較多時間計算、解題。

實際觀察和平高中考場鐘響前10分鐘，不少考生就已步出考場，張姓重考生表示，與去年相比今年數B更簡單，很多題目都是直球對決，不需花太多時間閱讀，自己做完大約僅花50分鐘，考場內也有不少同學提早教卷。

和平高中自然組鍾姓考生說，與數A相比真的簡單很多，考的觀念也比較基本，題目上比重也差不多，自己大約寫完還有餘裕檢查2、3次；永春高中林姓考生表示，比模擬考簡單，寫完大概還有10分鐘左右，非選則是用太陽紫外線考到三角函數運用，基本題不會太難。

師大附中吳姓考生、許姓考生表示，考卷偏簡單，寫完都還有10-15分鐘，選擇題有考機率、排列組合，數字較為複雜，需要花時間算，比較耗時間，但觀念都還算基本，比模擬考、歷屆簡單。