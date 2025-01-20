114學測數學B／較數A易懂！單點透視考法創新 考生評中間偏易：有時間檢查

大學學測今天進入第三天，上午考科為數學B。受訪學生表示，今年數學B整體難度較去年簡單，計算量少，多數考生提早寫完還有充裕時間檢查。

復旦高中陳同學表示，今年延續往年慣例，較具挑戰性的題目多安排在各大題後段，考試內容涵蓋單點透視、圓錐曲線及地球經緯線判斷等概念，題材主要來自第一、二冊內容，部分與數學必修有所重疊。

陳同學說，今年試題沒有令人一見會「卡住」的題目，閱讀後大致能掌握解題方向，在多選題部分，多能透過快速判讀得出答案，不需繁複運算，普遍能在規定時間內從容作答。

至於印象深刻的題目，陳同學說，有一題關於單點透視的題目特別引人注意，該題要求考生將立體柱體投影到座標平面上，並比較各柱體在空間中的實際長度，他認為這種結合座標系統的考法較為創新，因為過往相關題型多著重於空間運算，較少涉及座標應用。

復旦高中吳同學表示，相較數A，數B較清晰易懂，雖然部分題目文字較長，但因為多為歷年常見題型，理解上並無太大困難，計算步驟也單純，如果考前勤做歷屆試題及模擬試題，應該可以很熟悉答題技巧。

她也說，考場中很多人都提早寫完，剩下時間都是檢查，有一題填充題涉及燈光間隔的生活應用題材，也顯示考題注重實用性。