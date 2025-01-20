114學測／決戰文組！數學Ｂ、社會科登場 應考注意事項一次看

114升大學學測今邁入最後一天，今天僅考數學Ｂ、社會科，根據大考中心統計，數學Ｂ受理組生跨考影響，報考人數約9.9萬人、約八成二，人數較報考數Ａ多；今年社會科報考人數也有9.8萬，約占八成。以文學院、商學院、社會科學院、管理學院學系為目標的考生可多加把握。

教育部也提醒考生，務必攜帶應試有效證件正本，如身分證、有照片的健保卡、駕照、居留證、護照或身心障礙證明，學生證則「非」應試有效證件。

歷來手機未關機均為學測違規大宗，教育部也表示，考生手機應「完全關機」，包含關閉鬧鈴、震動、提示音等，開啟飛航模式或設定為靜音均「非」完全關機，若違規被查獲，將扣減該節成績3級分。

另外，教育部也指出，手機以及智慧型手表、智慧型眼鏡或手環等穿戴式裝置亦不得攜帶入座，若攜帶手表、小型時鐘等，則不可有計算、記憶、通訊、傳輸或拍攝等功能。

教育部也提醒，考試鈴響起後，考生方可在答題卷上以正楷簽名，考試鈴響畢後必須立刻停止作答。提前簽名或未簽名者，都會依規定扣減該科成績2級分與1級分。

中央氣象署表示，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。考試期間若需使用帽子、口罩、圍巾等仍須配合監試人員檢查，查驗身份時以不影響辨識面貌為原則。