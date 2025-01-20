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114學測英文／英文不刁鑽 側重歸納、邏輯力

聯合報／ 記者李芯許維寧鄭惠仁趙容萱／台北報導

昨為學測第二日，首先登場的英文，考生認為今年的題目比去年簡單，作文考颱風假，教師認為學生應從自身經驗延伸，加深論述才有機會拿高分。另外，有考生反映作文題目圖片在電影院排隊，因模糊影響判斷，有人看成車站、有人看成機場，大考中心表示敘述合情理即可，並無預設立場。

得勝者文教邀請補教老師分析本次學測英文科試題，補教老師林揚認為本次考題雖不刁鑽，但部分題目具鑑別度，預估五標為十三、十二、八、五、四。南二中考場陳姓學生說，相較去年學測的考古題，今年的題目較簡單，文意選填部分是直觀題，閱讀文章不會太長，只要看懂做題都容易。台中詹姓考生指出，閱讀測驗考了酒的歷史、恐怖電影對人的影響，很生活化。

成淵高中教師李宜樺指出，今年閱讀測驗側重歸納、邏輯思考能力，四十六題尤其精彩，文章最後一段指出，儘管俄國設法讓人民減少飲酒，但酒精消費量仍是世界數一數二，題目提供了進一步的事實，答案應為Ａ，但學生可能以為提出了新問題選Ｃ，考驗歸納前後文意和邏輯能力。

建國中學教師劉家慧表示，中譯英句構簡單，只要拼字不要拼錯即可。作文題幹給兩張圖，第一段考生能根據圖片書寫兩種颱風假情景；第二段要求說明放颱風假的看法與經驗，想拿高分，必須從自身經驗加以延伸，如對放假標準的看法、放假權責歸屬，甚至颱風假背後的經濟損失等，加深論述深度、廣度，才有機會拿高分。另外，颱風假非寒暑假或度假性質，不應使用vacation，而是「have a typhoon day-off」。

有考生反映作文題目圖片模糊影響判斷，全教會呼籲大考中心應採取多元評分，未來選用圖片時需更注重清晰度。對此，大考中心副主任黃璀娟表示，題目重點在作答需根據圖片強調情境，只要敘述合情理即可，大考中心主任張新仁強調，考生生活經驗不一樣，可望圖生意，試題是強調兩圖的對比，沒有任何預設立場。

114學測

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