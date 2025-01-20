114學測國文／國寫「52赫茲鯨魚」 挖掘獨特自我

一一四大學學測第二天國寫登場，情意題以被稱為世上最孤獨鯨魚的「五十二赫茲鯨魚」故事為題，要求學生敘述屬於自己的故事。

北市教師解題群分析，題目以鯨魚「喻人」，講述鯨魚的故事，同時也敘述人的際遇，題目希望考生敘述自身故事與獨特性、挖掘更多內在，但文學性強，學生可能不好下筆。

復興高中教師鄭慧敏表示，近年情意題趨向給予「物象」引領學生寫作，學生要先讀懂五十二赫茲故事精要，題幹敘述該鯨魚的聲音頻率較高，成為獨特的存在，文中「其他鯨魚聽不到牠的聲音」一句是關鍵，考生可由此聯想自身並開展書寫，評估是本次國寫能否脫穎而出的關鍵。

中山女高教師黃月銀表示，今年情意題要求考生說自己的故事、自身獨特性何在，學生必須聯想個人特質，寫出一場真人實境，且需挖掘如天賦長才、性格等內在，或是生命中不一樣的抉擇，加以具體描述。

結構經營上，黃月銀談到，考生必須妥適經營起伏和轉折。如是否遭遇他人的不理解、不願理解，之後也許轉為受他人接納，抑或者至今仍無法接受，或是又因此開啟了新生活。此情意題可扣合成長敘事，學生能將探索與其際遇帶入結構中寫出特殊處，但高中生還正在經歷人生探索，一時間恐較難發揮。

建中退休老師林明進表示，知性題強調寫作實用性，第一小題考歸納材料的能力，需強調的重點有三：精心設計的人物設定讓支持者產生親密感、運用各種策略凝聚支持者、左右受眾對某些議題的看法，需在八十字內具體條列。第二小題著重個人經驗，若考生僅把題目敘述作為材料不會高分，建議寫自己最熟悉的材料，講述對正、負面影響見解。

林明進也表示，今年情意題屬半開放式命題，其鑑別度高，也是近年大考中心的命題方向。考生需要訂定題目，且以第一人稱寫作手法較易發揮，成敗關鍵是主題要具文學性、發揮想像力，用自己的故事才能寫得真切、自在、感人。

台南旗美高中陳姓學生表示，今年情意題、知性題都有點抽象。北市官姓考生則表示，情意題較為困難，若生活中沒有較好的例子很難發揮；台中市王姓考生說，兒時因弱視治療眼睛，曾覺得很孤單、和他人不一樣，但以此出發，寫來得心應手。