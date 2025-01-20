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114學測國文／國綜中間偏難 課內選文比重高

聯合報／ 記者許維寧李芯鄭惠仁趙容萱洪子凱／連線報導

學測第二天國文科分為綜合能力測驗與寫作，台北市教師解題團指出，今年國綜課內選文試題比重高，以重點課文虯髯客傳、桃花源記等為本深度探究，回歸國文本質；又今年如基本題、題組均有誘答選項，整體屬中間偏難。補教則預估今年國文五標為十三、十二、十一、九、八。

建國中學教師周杏芬指出，素養題考驗學生是否能延伸應用學習內容，如卅至卅一題，選用重點課文晚遊六橋待月記再結合遊杭州諸勝記，納入自由行行程建議；十三至十四題，將MBTI邁爾斯─布里格斯性格類型結合司馬談的論六家要旨，論及儒家和道家性格分析。

周杏芬也指出，部分試題仍有誘答選項，如第二題選項Ａ的伶牙「利」齒；又第十四題，前提是須符合MBTI的Ｆ類型，該類型會把他人情緒納入處事考量，但選項Ｄ多只考慮到自我而非他人情緒，考生要能確實判斷。

成功高中教師李仁展則分析今年混合題，他表示，今年以長篇文章搭配問題，題目形式貼近學生，但將虯髯客傳帶入概念框架中，以此串起虯髯客傳和西遊記，答題關鍵仍是學生務必讀熟Ａ級選文和十五篇古文，否則可能無法回答。

國學常識是課綱部定加深加廣範圍，但連續兩年未出現在學測。國文科補教老師陳怡樺指出，是否因為國學常識偏重記憶，希望學生擺脫記憶背誦式取分方式？全國教師會試題評論教師群也提到同樣問題，不考國學常識已成近年常態，但國學常識在被列為必選修，考試與教學似乎矛盾。

南二中考場劉姓、馬姓考生感嘆，好不容易絞盡腦汁寫完，但仍覺得部分試題真的太難了；台中市邱姓考生也談到，白話文考驗學生文意理解、考得細，反而比考文言文更燒腦；師大附中張姓考生自認國文不差，但在一題組題就卡了廿分鐘，他說，題目很具鑑別度。

114學測

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