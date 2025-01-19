114學測國文／題目「易寫難精」 補教名師：設有多個隱藏陷阱

資深國文補教名師韓曌針對學測國文試題分析，他指出，今年的寫作題目「易寫難精」，設有多個隱藏陷阱，考驗考生的思辨能力與文字組織能力，也預估國寫五標和去年相近，均標下降1級分。

台南市瀛海中學與嘉義市嘉華中學結合學習王科技、勝選學習顧問，針對學測考題分析解答，邀請名師韓曌針對學測國文試題及國寫分析。他預估今年國寫五頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標9級分、底標8級分，除了均標較去年下降1級分外，其他維持去年水準，顯示今年題目對中段實力考生影響較大。

今年國寫題目，知性題第一題「擬社會互動」、第二題「正負面影響」，感性題考「52赫茲鯨魚」。韓曌指出，今年第一題有重大變革，不同於2019年至20210年的立場二選一模式。雖然延續2022年及2024年對現象提出看法的方向，但得高分關鍵在於考生必須維持客觀立場，完整論述正反兩面，避免加入過多主觀看法

韓曌分析第2題說，今年的題目開放度極高，這是新課綱實施以來最特別的一次，沒有明確指定抽象概念如「溫暖的心」，也未提供具體道具如「冰箱」，引文篇幅較短，框架限制較少。他建議第二題的得分關鍵在於首段就要確立明確主題，避免流於流水帳式敘述，緊扣主旨發展內容，注意時間控制。

韓曌強調，今年的題目是「易寫難精」，表面看來好發揮，但實際上第一題需要嚴格把關客觀性，第二題要避免主題發散。他對未來考生建議，強化客觀分析能力、培養多角度思考習慣、練習時間壓力下的寫作、加強文章結構組織能力。他說，今年的題目對前段班同學影響不大，但對中段實力的考生造成較大挑戰。關鍵在於是否能在時間壓力下，準確掌握題目要求，並完整呈現文章結構。