學測第二天 高雄考場4考生未帶合格證件遭扣1級分

114年大學學測進入第二天，高雄學測共有3考區，第一節英文261人缺考，第二節國綜264人缺考，第三節國文寫作則有319人缺考。3考區學校統計發現，考場秩序大致良好，不過有少數學生未攜帶符合規定的證件應考，以及考試鈴響前翻動題卷、終止鈴響後繼續作答，遭扣分。

高雄學測共有3考區，高雄師範大學負責高雄一考區、中山大學負責高雄二考區、高雄大學負責三考區。今天考試進入第2天，上午考英文，下午則進行國文（一）國綜、國文（二）國寫等3考科。

高師大指出，今天第一節英文，應考人數4608人、到考4503人，缺考105人；第二節國綜，應考4615人、到考4505人，缺考110人；第三節15國寫，應考4615人、到考4478人，缺考人數137人，僅出現零星小違規。

中山大學負責高雄二考區，包括道明高中、高雄高中及高雄女中3分區考場，考生人數5220人。校方指出，今天各堂的缺考人數分別為73、77、85人。今日考場有4件考生未持應試有效證件正本應試，扣減其該節成績1級分。2名考生於考試開始鈴響前，翻動題卷，扣減其該節成績2題分。3名考生於結束鈴響畢未停止作答動作，經制止後停止，扣減其該節成績1級分。

高雄大學負責高雄三考區，涵蓋中山高中、左營高中、楠梓高中等3個分區試場。校方統計，第一至三節，缺考人數各為83、77、97人，試場秩序良好，僅零星考生未攜帶符合規定的證件，急叩家人送來試場。