114學測國文／作文52赫茲鯨魚「以魚喻人」 文學性強考生難下筆

114學測第二天國寫稍早落幕，第二大題情意題以被稱為世上最孤獨鯨魚的「52赫茲鯨魚」故事為題，要求學生敘述屬於自己的故事。北市教師解題群分析，該篇文章以鯨魚「喻人」，講述鯨魚的故事，同時也在敘述人的際遇，題目希望考生敘述自身故事與獨特性、挖掘更多內在，但文學性強，以高中生的際遇而言可能不好下筆。

中山女高教師黃月銀表示，今年情意題文學性強，要求考生說自己的故事、自身的獨特性何在，學生必須聯想個人特質，寫出一場真人實境，且必須挖掘如天賦長才、性格等內在，或是生命中不一樣的抉擇，加以具體描述。

結構經營上，黃月銀談到，考生必須妥適經營起伏、轉折。如是否遭遇他人的不理解、不想理解，之後也許轉為被他人接納，抑或者至今仍無法接受，或是又因此開啟了新生活。此情意題扣合學生成長敘事，學生能將探索與其際遇帶入結構中寫出特殊處。

但黃月銀也指出，高中生還正在經歷人生的探索與思考，一時間恐較難下筆發揮，但若考生過去習慣閱讀文學、喜歡深刻地思考，「相信該題會是你的主場。」

建國中學教師盧宜安則評析今年知性題，她指出，近年知性題已走出立場二選一，而是側重就社會觀察發表省思，今年知性題第一小題考驗訊息檢索、統整歸納，需提綱挈領寫出擬社會互動的特徵；第二小題需寫出擬社會互動的正、負面影響，建議考生舉出實例和觀點，如公眾人物負擔起社會責任，能給予支持者正面領導，負面影響則可以是單向的人際傳播、對他人產生盲目的依賴，進而無法融入真實互動。

復興高中教師鄭慧敏則表示，近年國寫無論情意題或知性題，多不脫聚焦構思、開展論述。擬社會互動一篇考生多會見到抽象的專有名詞，跟現今學生習慣的閱讀經驗有所斷裂，但建議學生不要因字眼陌生就先排斥，先嘗試讀懂文章。

而鄭慧敏也說，近年情意題則趨向給予「物象」引領學生寫作，今年學生要先讀懂52赫茲故事精要，尤其是「別的鯨魚聽不到牠的聲音」一句，由此聯想到自身再開展書寫，評估將是本次國寫能否脫穎而出的關鍵。

闈場內教師認為，情議題取材52赫茲鯨魚的故事，角度極寬泛，但考生必須掌握引文中的關鍵字如「特殊」、「獨特」，並能陳述52赫茲鯨魚的象徵意義為何。取材著眼於獨特，如考生自身是否有不同於他人的特殊？或不被人了解、沒有知音的體會？是否發現周遭亦有和自身相同的小群體？考生可以此自述，亦能寫觀察到他人的獨特之處，敘述情節、抒發體會。