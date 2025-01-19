114學測國文／寫作關鍵是生命經驗 自己的故事才能真切感人

114年學測次日，最後的考科是國語文寫作能力測驗，知性題考「擬社會互動」的正、負面影響，情意題以「52赫茲鯨魚」的故事讓學生用作文抒發想像。台大中文系兼任助理教授葉常泓表示，作文需套入自己獨特的生命經驗，呈現出「開低走高」的文章結構，考生要寫得具體、細膩、深刻，應盡可能以真實人生經驗來舉例。

國語文寫作能力測驗的第一大題知性題引用文章，說明學者霍頓和沃荷1956年提出的概念「擬社會互動」，指媒體透過單向式的人際傳播，讓觀眾覺得節目主持人是熟悉的朋友，產生對媒體的信任感。題目要學生說明粉絲和公眾人物的「擬社會互動」有哪些特徵，並寫短文闡述其正、負面影響。

建中退休老師林明進表示，據大考中心的一貫思維，知性題的定調在語文表達，強調寫作的實用性。第一小題考的是考生歸納材料的能力，要強調的重點有三：精心設計的人物設定讓支持者產生親密感、運用各種策略凝聚支持者、左右受眾對某些議題的看法，考生需在80字內具體條列。第二小題著重個人經驗，若考生把題目敘述作為材料不會高分，因為缺乏自己的想法。建議考生寫自己最熟悉的材料，講述對正面、負面影響的見解。

第二大題情意題則是以52赫茲鯨魚的故事，引出題目「關於52赫茲，我想說的是⋯⋯」，讓學生抒發想像。林明進表示，這類「半開放式」命題的鑑別度高，這是近年大考中心的命題方向。本題考生需要訂定題目，且第一人稱的寫作手法比較容易發揮、暢所欲言，成敗的關鍵是主題要具文學性，要發揮想像力，不要都用說理的方式敘寫，用自己的故事才能寫得真切、自在、感人。

葉常泓表示，本題要扣合「52赫茲」的主題，套入自己獨特的生命經驗。52赫茲鯨魚的故事符合常見的小說情節發展，懷揣著某種獨特性卻不為人知，甚至被人誤解、忽視、否定，後來有個契機而自我發現或被人發現，最終懷抱、發展獨特性，考生要呈現出「開低走高」的結構，在最後呈現出領悟。

過往寫作測驗常出現眾多學生都寫出類似情節的狀況，葉常泓表示，人生不必要跌宕起伏才值得入文，在許多人雷同的經驗中，重要的是要具體、細膩、深刻，因此鼓勵考生盡可能舉出真實人生經驗。