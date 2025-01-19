114學測英文／影響評分？圖片印刷模糊看錯地點 大考中心回應

114學測英文科作文以「颱風假」為題，並給予兩張圖片，要求考生描述颱風假時可能出現的兩種不同情境，其中一張排隊照片地點為電影院，但全國教師會今表示，該圖因印刷細節不清，不少學生認為是車站、速食店、機場等，憂心影響評分結果，大考中心則表示，該題是要求考生根據圖片敘述兩種不同情境，只要敘述合情理，「沒有預設一定要在哪。」

全國教師會今天表示，接獲現場師生反映，學測英文作文題目要求考生根據圖片描述情境，試題左邊圖片顯示多人排隊的場景，但因紙本印刷導致細節不清，使考生難以準確辨識地點與情境，進而對圖片情境產生不同解讀，擔憂可能影響評分結果。

大考中心副主任黃璀娟表示，英文作文題目是颱風來襲的颱風假，可能的影響、停班停課等，都是考生的共同經驗也是新聞議題，沒有獨厚特定群體，再者，題目要求根據兩張圖片描述颱風假可能出現的兩種情境，重點在於作答需根據圖片強調情境，只要敘述上合情理，「沒有預設一定要在哪裡。」

黃璀娟也指出，考試評分依照標準作業程序，會先由評分標準訂定會議根據試題內容、圖片，並抽樣全國考生作答情況，綜合後擬定評分原則，試閱會議將與所有委員進一步討論，擬定共識後才會正式閱卷。

大考中心主任張新仁強調，考生生活經驗不一樣，可望圖生意，試題仍強調兩圖的對比，沒有任何預設立場。

另外，大考中心也統計，國綜未攜帶應試有效證件正本且未於時間送達有40件、攜帶已關機的手機入座5件、手機未完全關機19件、物品發出聲響4件、應試時喝水嚼口香糖4位，另有13件是考生於考試結束鈴響畢仍未停止作答。突發傷病則有一件，未額外再加開備用試場。