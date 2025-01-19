114學測國文／國寫多考生提早交卷 感性題「52赫茲鯨魚」較難發揮
114學年學科能力測驗今天進入第二天最後一科考國文寫作，不少考生表示，題目不難好發揮，但考到「52赫茲鯨魚」需要發想舉例，若生活中沒有例子有很難發揮，但整體而言考題算好發揮，也有不少考生提早交卷。
南港高中林姓考生表示，第一題較為簡單，主要是提到網紅、明星光環，對自身影響，算是生活化題型，寫起來較為順手，自己考場很多人寫的都蠻快，將近有一半的人，鐘聲未打就已交卷離開。
官姓考生表示，第一題難度不高，感性題內容較為困難主要是提到「52赫茲鯨魚」要舉「有苦說不出」例子，相對來說較為困難，若自己生活中沒有比較好的例子，就很難發揮。
蔡姓考生表示，與歷屆、模擬考相比，這次作文題目相對好發揮，只有第二題需要花比較多時間，他自己變以生活中讀書過程為例發揮，兩題大概寫了80分鐘，還有時間檢查，整體國文考科不算太難。
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