114學測國文／國寫作文題目曝！追星、52赫茲鯨魚入題 考生有共鳴好下筆

114年學科能力測驗（學測），今天下午考國文（二）國寫，知性題第一題「擬社會互動」、第二題「正負面影響」，感性題考「52赫茲鯨魚」。考生普遍認為，題目生活化，且結合網路，有經驗就好寫。

學測昨至20日舉行，台中市計有文華高中、台中二中、台中一中、興大附中、明德高中、靜宜大學、清水高中、弘文高中、台中女中、惠文高中、東海大學等11校擔任試場。

王姓考生說，知性題第一題「擬社會互動」網紅等社群媒體跟粉絲之間互動，利用訊息不對等，運用包裝產生好感，第二題是「正負面影響」，題型上文章有舉例和方向，不會離題太遠。

王姓考生認為，感性題「52赫茲鯨魚」，牠叫聲的頻率高，一直無法被其他鯨魚接收得到，被稱為「世界上最孤獨的鯨魚」，因此寫作上以個人感受入題，他以自身經驗，兒時因弱視要貼眼睛治療，剛開始覺得跟別人不一樣，很孤單，後來長大了解，原來貼眼睛是改善視力的做法，因為有了這種經驗，寫起來得心應手。

林姓考生認為，今年題目很生活化，結合網路，他有自身經驗很有感覺，他有在追美國一名網紅企業家，還因此啟發未來方向，很有正向影響，負面他舉同學當例子，過度依賴買周邊商品，花太多錢追星。感性「52赫茲鯨魚」，他有不被理解經驗，後在網路社群找到歸屬，就不孤單，有經驗就好寫。