114學測國文／國寫知性題談「擬社會互動」 高雄考生喊難：有點抽象

大學學測今天下午考國文綜合及寫作，高雄考場學生認為，今年的國文題組比較多，多選題有點難，寫起來有點卡，另外閱讀測驗部分，古文「虯髯客傳」讓學生印象深刻，網路流行用語MBTI 16型人格測驗也有入題，素養題則貼近生活。對於作文，考生哀怨「很難作答」。

學測今日進入第2天試程，上午考科英文，下午則進行國文（一）國綜及國文（二）國寫等3考科，

左營高中廖同學指出，國文綜合跟之前的模擬試卷不太一樣，單選的題組比較多題幹長，寫起來比較卡，多選還可以。長篇閱讀部分，白話文比較多，著重文章評論及分解作者想法，比較難思考，另有時事題，提及網路熱門的MBTI 16型人格測驗。

旗美高中張同學說，單選題比較好寫，只要多複習課文內容可以理解，多選部分，有一些素養題接近生活裡會接觸的事物。此外，閱讀測驗「虬髯客傳」描述紅拂女、李靖及虯髯客3人互動情節，滿有趣的。

國語文寫作能力部分，多位同學都說很難，不少人考完就忘了題目。旗美高中陳同學說，主要有「52赫茲的鯨魚」及「公眾人物和粉絲互動的影響」題組，前者沒有相同經歷的話很難寫，後者則是談擬社會，透過貼文及影片打造的明星與粉絲互動，對他而言，兩個題目都有點抽象。

林園高中吳同學說，談擬社會對他而言頗有難度，他選擇用第一人稱寫自己的故事，不好寫。