114學測／補教評數學A「變難」估頂標下修 英文、自然五標與去年相近

台南市瀛海中學與嘉義市嘉華中學結合學習王科技、勝選學習顧問，針對學測考題分析解答，預估今年數學A五標略降，其中頂標、前標、均標各降1級分，英文科則和去年相近。英文作文題目是颱風假，「假」的單字使用，可看出程度，會影響分數。

瀛海中學表示，學測數學A由名師莊小寬、林名揚分析，老師認為年數A難度較去年提升，尤其多選題部分更具挑戰性，預估頂標將從去年12級分下修至11級分。去年五標12、10、7、5、3，預估今年五標估計分別為11、9、6、5、3。老師指出，今年學測的難度較以往有所提升，學生需要有扎實的基礎知識和強大的解題能力，才能在學測中取得理想成績。

自然科由瀛海中學董事長也是物理老師魏宏泰、化學老師李傑安、生物老師黃聖鈞及地科老師謝曜宇老師共同分析試題。老師們一致認為，今年自然科試題難度適中，並且強調素養導向與跨科整合的考題趨勢，學生需具備扎實的基礎知識與靈活應用能力，才能在考試中取得佳績。預估今年五標估計分別為13、12、9、6、5。

老師們表示，今年的自然科試題難度控制得相對均衡，但素養題型比例增加，對學生的基礎能力與應用能力提出了更高要求，尤其在跨科整合與時事應用方面具有挑戰性。

今天的英文由補教名師吳翰陞做試題解析，他指出今年試卷跟之前3年的考卷一樣，出得非常的好。108課綱出現之後，2022到2024年的走向，基本上把學生的生活運用發揮到極致，在素養上培養得非常好，文章中科普占了37.5%、歷史占了29.2%、社會學人文 33.3%。

另今年英文作文題與生活息息相關，要求考生根據圖片描述兩種常見颱風假的情景，並表達自己對放颱風假的看法和經驗，考生如果平日有閱讀習慣不難答，颱風假也會公告給所有外國人看，重點在於「假」，不宜用「holiday」，畢竟颱風假不是放假讓大家去玩，而宜用「dayoff」 ，今年英文作文題是可以看出考生程度的作文。預估今年英文的頂、前、均、後、底標大概是13、11、8、5、4，跟去年接近。