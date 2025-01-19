快訊

合歡山「警」色瞬間爆紅！7千人被融化 網直呼：最可愛的警察杯杯

民眾黨中央委員選舉結果曝光 林昭印最高票、蔡壁如排名第五

114學測國綜解答快看！MBTI結合古文有新意 考生喊「白話文更難」

114學測／補教評數學A「變難」估頂標下修 英文、自然五標與去年相近

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學學測今天進入第2天，補教名師估數學A頂標、前標、均標較去年略降1級分。記者鄭惠仁／攝影
大學學測今天進入第2天，補教名師估數學A頂標、前標、均標較去年略降1級分。記者鄭惠仁／攝影

台南市瀛海中學與嘉義市嘉華中學結合學習王科技、勝選學習顧問，針對學測考題分析解答，預估今年數學A五標略降，其中頂標、前標、均標各降1級分，英文科則和去年相近。英文作文題目是颱風假，「假」的單字使用，可看出程度，會影響分數。

瀛海中學表示，學測數學A由名師莊小寬、林名揚分析，老師認為年數A難度較去年提升，尤其多選題部分更具挑戰性，預估頂標將從去年12級分下修至11級分。去年五標12、10、7、5、3，預估今年五標估計分別為11、9、6、5、3。老師指出，今年學測的難度較以往有所提升，學生需要有扎實的基礎知識和強大的解題能力，才能在學測中取得理想成績。

自然科由瀛海中學董事長也是物理老師魏宏泰、化學老師李傑安、生物老師黃聖鈞及地科老師謝曜宇老師共同分析試題。老師們一致認為，今年自然科試題難度適中，並且強調素養導向與跨科整合的考題趨勢，學生需具備扎實的基礎知識與靈活應用能力，才能在考試中取得佳績。預估今年五標估計分別為13、12、9、6、5。

老師們表示，今年的自然科試題難度控制得相對均衡，但素養題型比例增加，對學生的基礎能力與應用能力提出了更高要求，尤其在跨科整合與時事應用方面具有挑戰性。

今天的英文由補教名師吳翰陞做試題解析，他指出今年試卷跟之前3年的考卷一樣，出得非常的好。108課綱出現之後，2022到2024年的走向，基本上把學生的生活運用發揮到極致，在素養上培養得非常好，文章中科普占了37.5%、歷史占了29.2%、社會學人文 33.3%。

另今年英文作文題與生活息息相關，要求考生根據圖片描述兩種常見颱風假的情景，並表達自己對放颱風假的看法和經驗，考生如果平日有閱讀習慣不難答，颱風假也會公告給所有外國人看，重點在於「假」，不宜用「holiday」，畢竟颱風假不是放假讓大家去玩，而宜用「dayoff」 ，今年英文作文題是可以看出考生程度的作文。預估今年英文的頂、前、均、後、底標大概是13、11、8、5、4，跟去年接近。

114學測 數A 數學科 自然科 英文科

延伸閱讀

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學測自然／日本311大地震年份誤植 大考中心交試題專家討論

114學測自然／考題誤植日本311強震年份 補教師：不影響作答

114學測英文／補教預估五標出爐！讚考題出得好 「颱風假」2用法不要寫

相關新聞

114年大學學測 國文科國綜試題與解答

114年大學學測國綜科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

114學測自然／考題誤植日本311強震年份 補教師：不影響作答

昨日學測第二節考自然科，有考生發現，題目附圖將日本311大地震的發生年份誤植為2010年。對此，補教老師認為並不影響作答...

114年大學學測 英文科試題與解答

114年大學學測英文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

114學測國文／命題緊扣15篇古文 教團：沒考國學常識卻列必選修「有矛盾」

學測進入第2天，下午先考國語文綜合能力測驗，再考寫作測驗。全教會114學測國綜科評論教師群認為，國文科命題方式扣合15篇...

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114學年新型學測於1月18日（六）、19日（日）、20日（一）登場，共12萬1100餘人報考，較去年略增逾900人...

114學測國文／MBTI、赤壁賦入題 考生喊燒腦：白話文比文言文更難

114年學科能力測驗（學測）今天下午考國文（一）國文能力綜合測驗，考生普遍反映，「白話文比文言文難」，考觀念、文義理解。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。