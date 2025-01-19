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114學測國文／老師也寫到不耐煩…考題鑑別度高 1題幹不明確答案有爭議

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國文科補教老師陳怡樺認為國語文綜合能力測驗考題鑑別度高，考驗學生的文字閱讀。記者李芯／攝影
國文科補教老師陳怡樺認為國語文綜合能力測驗考題鑑別度高，考驗學生的文字閱讀。記者李芯／攝影

114年學測進入第二日，下午第一個考科為國語文綜合能力測驗。國文科補教老師陳怡樺認為考題鑑別度高，考驗學生的文字閱讀，出題結合15篇古文和課外閱讀，非常用心。不過，選擇題第31題引發解題老師熱烈討論，希望題幹能做更明確的標示，否則B、E答案會有爭議。

陳怡樺指出，今年的國文考題鑑別度高，可說是「閱讀文字」的考驗，因為字真的很多，身為老師都覺得寫到最後已經高度不耐煩。考題較去年稍難，但分數差距不會很大。

陳怡樺認為國文出題非常用心，努力結合15篇古文和課外閱讀，例如考過多次的〈赤壁賦〉、〈晚遊六橋待月記〉」，混合題也是用〈虯髯客傳〉作為主要的文本來源。雖然閱讀測驗一定會有考生沒有看過的內容，但若學生熟悉古文素材，就可以此為根本做延伸來聯想、組織。

陳怡樺表示，今年國文科多數題目答案明確，討論熱烈的題目是多重選擇題的第31題，該題組提供甲、乙、丙共3段文字對讀，題目問「符合乙、丙文的介紹文字」有哪些。之所以討論熱烈，並不是因為看不懂，而是糾結於選項要選的究竟是「乙和丙」還是「乙或丙」？題幹只寫了頓號，希望能做更明確的標示，否則B、E答案會有爭議。

108課綱中，國學常識是部定的加深加廣範圍，但連續兩年都沒有出現在學測中。陳怡樺表示，是否因為國學常識偏重記憶性，希望學生擺脫記憶背誦式的取分方式？全國教師會試題評論教師群也提到同樣問題，沒有考國學常識已成為近年的常態，但國學常識在課程上被列為必選修，考試與教學似乎有矛盾。

114學測 國文科 國綜 考題

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