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114學測國文／影響級分關鍵！混合題占20分 師：要熟讀「虯髯客傳」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是學測第2天，下午考國文，老師分析混合題非選擇題是影響級分的關鍵。記者鄭惠仁／攝影
今天是學測第2天，下午考國文，老師分析混合題非選擇題是影響級分的關鍵。記者鄭惠仁／攝影

學測國文科考完，考生反映不一，有說中間偏難，但也有人認為中間偏易。南一中老師林皇德說，此次考題具鑑別度，但沒有令人耳目一新的題型，其中混合題非選擇題占分20分，題目難度不低，是影響級分的關鍵。

南一中秘書林皇德說，今年學測國文科考題中規中矩，難易度中等。形、音、義、成語、文法等基本題都算容易，閱讀理解兼顧難、中、易，不過並沒有令人耳目一新的題型，連結時事的材料也少，如諾貝爾文學獎、台灣首度獲得「美國國家圖書獎」的《臺灣漫遊錄》、去年度知名影視作品等都沒有出現。

分析考題特色，在古今連結部分，有多道題目將現代文本與教材文言文選文結合，如閱讀題組中，MBTI（邁爾斯‒布里格斯性格類型）與論語、孟子結合，田曉菲《赤壁之戟》與赤壁賦結合，其他如陶淵明桃花源記、諸葛亮出師表、袁宏道《晚遊六橋待月記》、杜光庭《虯髯客傳》等，都出現在題目中，古今連結。

跨領域命題方面，如引用丘成桐《數學和中國文學的比較》，結合文學與數學；引用《小兒藥證直訣》，結合中醫與語文。

林皇德表示，今年題目與去年相較，有關台灣在地素材的題目較少。題組中從台灣蔗糖食用及糖業發展相關文章命題，對有「全糖城市」之稱、今年迎接府城建城400年的台南學生而言，應有共鳴。

另，此次混合題非選擇題占了20分，需熟讀核心古文《虯髯客傳》，援引題幹素材加以分析，並以精準文字傳達，才能拿分，難度不低，是整份試卷的影響級分的關鍵。

114學測 國文科 國綜 考題

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