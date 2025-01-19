114學測國文／課內選文占30分…考MBTI有誘答選項 掌握基本題關鍵曝

114學測邁入第二天，國綜稍早落幕，大考中心也邀請台北市教師團協助解題，教師團指出，今年國選如基本的錯字判斷、以及題組MBTI均有誘答選項，再者，今年課內選文試題比重高，以重點課文如虯髯客傳、桃花源記、赤壁賦等為本深度探究，回歸國文科本質，也在在提醒學生，課本選文務必熟讀且不能只停留於記憶層次，整體屬中間偏難。

中正高中教師張青松形容，今年國綜以「古典力」為框架延伸至「文化力」，學生務必要精熟15篇重點古文，並掌握可延伸的文化形態如書籤、畫論等，又試題需要審慎判斷，否則易落入陷阱。

建國中學教師周杏芬指出，今年基本題如形音義、文句填空、文法大約佔二成，素養題約八成。試題考驗學生是否能延伸、應用學習內容，如30至31題，選用重點古文晚遊六橋待月記再結合遊杭州諸勝記，納入自由行行程建議；13至14題，則將MBTI結合司馬談的論六家要旨，論及儒家和道家性格分析。

但周杏芬也指出，今年部分試題仍設有誘答選項，如第2題選項Ａ的伶牙「利」齒，考生可能直覺認為沒錯；又第14題，前提是須符合MBTI的F類型，該類型重視和解、體諒，會把他人情緒納入處事考量，但選項Ｄ多是只考慮到自我而非他人情緒，考生要能確實判斷、小心作答。

周杏芬談到，今年試題著重選用課內重點選文，如以赤壁賦、桃花源記、晚遊六橋待月記出發，結合其他課外閱讀，回歸國文科本質。中山女高教師曾鈺婷也指出，試題運用重點課文但不考死記硬背，而是強調更深層次的思辨，也是提醒學生，讀課內選文不要停留在記憶層面，而是要理解各種切入角度和可能性。

成功高中教師李仁展則分析今年混合題，他表示，去年混合題多是一個原文搭配一個問題，今年是以長篇文章搭配問題，題目形式貼近學生日常對話，但是將虯髯客傳帶入「概念框架」中，以此串起虯髯客傳和西遊記，學生需根據概念框架回答問題。關鍵仍是學生務必讀熟Ａ級選文和15篇古文，否則可能無法回答基本題。

闈場內教師也表示，今年國綜課內選文比重是近四年最高，約占據整卷30分。全卷八成試題考驗學生篇章閱讀能力，素材取材多樣，如將詩經結合數學；日本俳句結合北宋的畫論，以及MBTI邁爾斯－布里格斯性格類型結合先秦儒道性格。

闈內教師也指出，今年混合題維持去年「一大型題組」模式，但於共同探究概念框架主題時，將多重文本置換成一篇三人對話，有助於減輕考生負擔，原始素材來自於虯髯客傳和西遊記14回及「概念框架」說明，以對話靈活呈現。