114學測國文／考題文章長達近1頁！考生一個頭兩個大：內容錯綜複雜

今天大學學測第2節考國文，考生說，有些題目少見且不易，包含用人格特質來分析思想家是怎樣的人，以及虯髯客傳與西遊記人物相連結，分析身分和行為相關性，都具有難度。另有單選題，以後人寫蘇軾、杜牧有關赤壁的文章來問問題，因為文章長，除了考閱讀力也考耐心，學生認為考題中間偏難。

南二中考場的劉姓、馬姓考生說，今年學測國文依然有一定難度，好不容易絞盡腦汁寫完考卷，仍覺得部分題目真的太難了。他們說，今年白話文稍多文言文，其中有些題目都是綜合性，文本、人物相扣中多了點複雜性。

較特別的題目是以人格特質分析儒家和道家的思想，把不同的思想套用到人格測驗的標準來判斷是怎樣的人。也因為要對應到文言文的內容，多了點轉折而不容易判斷。蘇軾和杜牧都有寫和赤壁相關的文章，後人以此寫出相關的文章，這篇文章很長，有近1頁，連問了5題與此文章相關的單選題，作答時一直要回頭去看文章，相當花時間，感覺偏難。

另混合題有題是虯髯客傳，與西遊記的人物唐三藏、孫悟空、東海龍王做連結，問身分和行為的相關性，文章、人物疊在一起，顯得錯綜複雜，增加答題困難度。

有一題是把台灣的糖業入題，扣住有寫過糖業等相關文章的作家，學生說，作家中只知余光中，其他列出的作家，他們都不知，雖然題目不會太難，但要花很多時間閱讀。