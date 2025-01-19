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114學測國綜解答快看！MBTI結合古文有新意 考生喊「白話文更難」

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114學測國文／命題緊扣15篇古文 教團：沒考國學常識卻列必選修「有矛盾」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大學學測進入第二天，今天上午是考英文，下午先考國語文綜合能力測驗。記者徐白櫻／攝影
大學學測進入第二天，今天上午是考英文，下午先考國語文綜合能力測驗。記者徐白櫻／攝影

學測進入第2天，下午先考國語文綜合能力測驗，再考寫作測驗。全教會114學測國綜科評論教師群認為，國文科命題方式扣合15篇古文，而從題目看來，對作品的理解與應用遠比作者、國學等文化常識重要。近年常態不考國學常識，但仍在課程上被列為必選修，考試與教學似乎有矛盾。

全教會114學測國綜科評論教師群成員包含建國中學教師蕭新玉、北一女中教師吳玉如、明德高中教師曾筠庭、屏東高中教師李怡廷、蔡佩真。教師分析本次國文科試題特色，在跨科題方面，第4題以數學邏輯推論為基礎，提及〈詩經〉，結合數學與文學的閱讀；創新題方面，第13、14題提到MBTI人格類型，具有新意且結合生活情境。

全教會國綜科評論教師群指出，混合題第32到36題配分為24分，除了單選題外，亦包括填充表格、問答，侷限於「框架」的概念為問題核心，考驗學生抽絲剝繭的能力。另外，不少考題配合15篇古文來命題，提醒老師以後教學需使用較深化或開拓的方式來引導學生。

全教會國綜科評論教師群也對題目提出疑慮，像是第18、24、32題提問方式簡略，語意不完整，無法測試學生是否理解文意。第15到19題引用並改寫中國作家田曉菲的作品，建議改寫段落應註明章節出處。雖題目結合白話文及〈赤壁賦〉，但文章最後一段引用〈短歌行〉無法對照蘇子「萬物終歸不變」的議論，語意無法銜接，且題數太多，10分的占分比重高。

全教會國綜科評論教師群最後提到，沒有考國學常識已成為近年的常態，但國學常識在課程上被列為必選修，考試與教學似乎有矛盾。

114學測 國文科 國綜

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